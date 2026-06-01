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पापा घर पर ही बैठे रहते हैं…बच्चों की इस बात ने बॉबी देओल को हिला दिया, शराब की थी लत, बीवी ने उठाया खर्चा

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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बॉबी देओल ने हाल में अपने उस दौर के बारे में बात की जब वो शराब पीने लगे थे। उनके पास काम नहीं था और बीवी कमाने ऑफिस जाती थीं। उनकी पत्नी ने ही उस समय घर संभाला, खर्चा उठाया। बच्चों की एक बात ने बदल दी किस्मत।

पापा घर पर ही बैठे रहते हैं…बच्चों की इस बात ने बॉबी देओल को हिला दिया, शराब की थी लत, बीवी ने उठाया खर्चा

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने अपने करियर के सबसे बुरे दौर के बारे में बात की है। एक्टर ने बताया कि कैसे वो खुद पर दया करने लगते थे। उनके पास काम नहीं था। उन्हें लग रहा था कोई उन्हें पसंद नहीं करता। इस दौर में वो शराब के पीने लगे थे। ऐसे में उनकी पत्नी तान्या ने काम किया और घर आर्थिक रूप से संभाला। बॉबी ने कहा कि उस समय तान्या ने उन्हें बहुत बर्दाश्त किया। वो उनकी स्पाइन बनी रहीं और उन्हें संभाला। अब वो उस दौर से बाहर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं।

पत्नी ने उठाया खर्चा

बॉबी देओल हाल में टीवी प्रोग्राम आपकी अदालत में पहुंचे थे। इस दौरन एक्टर ने कहा कि जब आप गिव अप कर देते हो तो बेचारे बन जाते हो। ये इंसानी नेचर है। आपको लगता है अब आपकी दुनिया खत्म हो गई। आपको कोई पसंद नहीं करता और कुछ आपको एडिक्शन लग जाते हैं और पापा तो वैसे भी शौक था।मैं पीने लग गया। आप पहले दारू पीने लगते हो और फिर दारू आपको पीने लगती है। पर मेरी वाइफ जो है, वो मेरी स्पाइन है। वो मेरी बैकबोन है। मेरी सब कुछ। एक औरत ही सहन कर सकती है के एक हुसबंद किस दौर से गुजर रहा है। मेरी पर्सनालिटी में चेंज, मेरा गुस्सा, मेरी इरीटेशन, अगर तान्या मेरी जिंदगी में नहीं होती तो शायद मैं यहां आपके सामने बैठकर बात नहीं कर रहा होता।

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बच्चों की ये बात गहरी लग गई

बॉबी देओल ने आगे कहा, 'उसने घर संभाला, खर्च वो करती थी। वो काम काम करती थी। उसने कभी मुझे वैसा फील करने नहीं दिया। मुझे हमेशा कहती थी कि तू ऐसा क्यों सोचता है अपने बारे में। पर सोच तब ही बदलती है जब वो आपके अंदर से आती है। और मेरे अंदर से आई जब मेरे बच्चे पूछने लगे मेरी वाइफ से कि पापा घर पर ही बैठे रहते हैं, आप ऑफिस जाती हो।तब मुझे एकदम से कुछ हुआ। बच्चे आपसे उम्मीद रखते हैं। इसके बाद मैं अचानक बदल गया और वर्क आउट करना शुरू किया।

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सलमान ने दिया मौका

बॉबी ने अपनी बॉडी पर काम किया। उन्हें सलमान खान ने अपनी फिल्म रेस 3 में मौका दिया। इसके बाद एक्टर को आश्रम और क्लास ऑफ 83 जैसी सीरीज में देखा और पसंद किया गया। पिछले कुछ साल बॉबी के लिए खास रहे। साल 2023 में आई रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल में उनका रोल दुनियाभर में छा गया। अब बॉबी कई नई फिल्मों में नजर आने वाले हैं।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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bobby deol

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