बॉबी देओल शराब की लत छोड़कर हैं ईश्वर के शुक्रगुजार, बोले- कुछ लोगों के जीन्स ऐसे होते हैं…
संक्षेप: बॉबी देओल की शराब की लत के बारे में हर कोई जानता है। अब वह इस आदत को छोड़ चुके हैं और उनका मानना है कि यह ईश्वर का दिया हुआ दूसरा चांस है और इसमें वह सिर्फ बेस्ट देना चाहते हैं।
बॉबी देओल शराब की लत में अपना बहुत नुकसान करवा चुके हैं। करियर में बुरा वक्त देखने के साथ अपनों से भी उन्होंने दूरी बना ली थी। बॉबी अब खुद पर ईश्वर की कृपा मानते हैं कि नशे की लत छूट गई। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि अब उनके रिश्ते सुधर गए हैं। बॉबी ने कहा कि अब वह सिर्फ सब अच्छा करना चाहते हैं।
भगवान ने दिया दूसरा मौका
बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में बॉबी देओल से शराब छोड़ने के बारे में पूछा गया। वह बोले, 'हां, मैंने छोड़ दी है और इससे मुझे वाकई मदद मिली है। हर किसी के जीन्स अलग होते हैं और कोई समझ नहीं पता कि किस तरह का नशा आप पर असर कर सकता है। कुछ लोगों के जीन्स ऐसे होते हैं कि आपको इसकी लत लग जाती है। मैंने तय किया कि भगवान ने मुझे दूसरा चांस दिया है और मैं अब अपना बेस्ट करना चाहता हूं। आपको इस तरह के चांस जिंदगी में नहीं मिलते। अंदर से आवाज आनी चाहिए। मुझे लगता है कि शराब छोड़ने के बाद मैं बेहतर इंसान बन गया, मुझे लगता है कि मेरे सबके साथ रिश्ते पहले से सौ गुना ज्यादा बेहतर हो गए।'
अल्फा में ऐक्टिंग करेंगे बॉबी
बॉबी देओल ने करियर में लो फेज का लो फेज देखा इसके बाद आश्रम से धमाकेदार वापसी की थी। एनमिल में उनका रोल छोटा था लेकिन इसको काफी तारीफ मिली। रीसेंटली शाहरुख खान के बेटे आर्यन के वेब शो बैड्स ऑफ बॉलीवुड में बॉबी ने लोगों को एंटरटेन किया। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह आलिया भट्ट के साथ अल्फा मूवी में नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।