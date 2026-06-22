बॉबी देओल से पूछा: आप भी इंडियाज गॉट लेटेंट में जाएंगे?, एक्टर ने कहा: ये कौन-सा शो है?
आलिया भट्ट और शरवरी वाघ अपनी अपकमिंग फिल्म ‘अल्फा’ को प्रमोट करने समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में आईं। इस फिल्म में बॉबी देओल भी हैं। जब बॉबी से इसे शो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘ये कौन-सा शो है?’
स्पाई-थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' 3 जुलाई के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ऐसे में 'अल्फा' की लीड एक्ट्रेसेस आलिया भट्ट और शरवरी वाघ इसको प्रमोट करने समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के प्रीमियर एपिसोड में पहुंचीं। दोनों की रील्स इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इसी बीच, एक पपराजी ने 'अल्फा' में नजर आने वाले एक्टर बॉबी देओल से इस शो के बारे में बात की।
बॉबी देओल का रिएक्शन हुआ वायरल
बॉबी देओल से पूछा गया कि क्या वो भी आलिया और शरवरी की ही तरह 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' शो में नजर आएंगे? इस सवाल पर का जवाब देते हुए बॉबी ने कहा, 'ये कौन-सा शो है? मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं है।' इतना कहकर बॉबी देओल अगले सवाल की ओर बढ़ गए। अब इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
यहां देखिए बॉबी देओल का वायरल वीडियो
क्या बोल रहे हैं लोग?
सोशल मीडिया पर लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए हैं। कुछ लोग बॉबी को ट्रोल कर रहे हैं। वहीं कुछ बॉबी का साइड ले रहे हैं। एक ने लिखा, 'बॉबी का रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था और इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। उन्होंने बस इतना कहा कि उन्हें इस शो के बारे में नहीं पता। तो क्या हुआ? जरूरी नहीं है न सबको इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में पता हो।' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'बॉबी देओल खुद 'एनिमल' जैसी फिल्में करते हैं और एडल्ट कॉमेडी वाले शो से दूरी बना रहे हैं।'
'अल्फा' में नजर आएंगे ये एक्टर्स
बता दें कि यशराज फिल्म्स (YRF) के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म 'अल्फा' 3 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म में आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, बॉबी देओल के अलावा अनिल कपूर और ऋतिक रोशन लीड रोल में हैं।
बॉबी देओल की आने वाली फिल्में
बॉबी की 'बंदर' हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन फ्लॉप हो गई। 25 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से 5.41 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं अब उनकी 'अल्फा' आ रही है। इसके बाद, उनके पास 'अपने 2' भी पाइपलाइन में है।
यहां देखिए ‘अल्फा’ का ट्रेलर
कब आएगा ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ का दूसरा एपिसोड?
‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ का पहला एपिसोड 20 जून के दिन नेटफ्लिक्स और समय रैना के यूट्यूब चैनर पर आया था। वहीं अगला एपिसोड अब 4 जुलाई के दिन आएगा।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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