बॉबी देओल को नहीं मिलते थे पैसे, फिल्म रिलीज के बाद गायब हो जाते थे प्रोड्यूसर्स

बॉलीवुड एक्टर ने बताया कि उन्हें कई बार प्रोड्यूसर्स ने पैसों का वादा कर उन्हें फिल्म की फीस नहीं दी। एक्टर ने कहा कि उनका ये अनुभव अच्छा नहीं था लेकिन उन्हें कई अच्छे प्रोड्यूसर्स भी मिले।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 04:09 PM
बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने जल्द आर्यन खान की डायरेक्टोरियल वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में नजर आने वाले हैं। इस सीरीज में एक्टर ने एक सुपरस्टार का किरदार निभाया है। सीरीज इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रही है। लेकिन उससे पहले सीरीज के एक्टर्स प्रमोशन में बिजी हैं। हाल में बॉबी ने भी एक इंटरव्यू में आर्यन खान के साथ काम और अपनी लाइफ से जुड़ी बातें बताई।

प्रोड्यूसर्स को ‘ना’ कहने पर नहीं मिली फिल्में

बॉबी ने एक किस्सा सुनाते हुए बताया कि यह उनके पिता धर्मेंद्र के दौर की बात है। उन्होंने खुलासा किया कि एक बड़े डायरेक्टर, जिनके साथ धर्मेंद्र लगातार हिट फिल्में कर रहे थे। उन्हें डायरेक्टर ने सुपरहिट फिल्म का ऑफर दिया था। लेकिन किसी वजह से धर्मेंद्र को वह फिल्म करने से मना करना पड़ा और इसके बाद उस डायरेक्टर ने कभी उनके साथ काम नहीं किया। बॉबी ने साफ कहा कि उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ।

नहीं मिले पैसे

बॉबी ने यह भी माना कि उन्होंने हमेशा कम फिल्में कीं। उन्होंने कहा, “मेरे साथ दिक्कत ये रहती थी कि कई प्रोड्यूसर्स ने पैसे पूरे दिए ही नहीं। रिलीज़ से पहले वादे करते थे, लेकिन डबिंग के बाद गायब हो जाते थे। अब वक्त बदल गया है। अब तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं जिन्हें पढ़कर ही डर लग जाता है।” बॉबी देओल ने अंत में कहा कि इन तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने जिन भी प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है, सबने उन्हें हमेशा प्यार और इज्जत दी है।

