भाई सनी देओल या पिता धर्मेंद्र नहीं, ये दो एक्टर हैं बॉबी देओल के फेवरेट, एक के साथ दे चुके 894 करोड़ की फिल्म

संक्षेप: आश्रम से कमबैक करने वाले बॉबी देओल ने रणबीर कपूर स्टारर 'एनिमल' मूवी में अपनी एक्टिंग से कहर ढा दिया था। वहीं, अब उनके पास फिल्मों की लंबी लाइन लगी है। इसी बीच अब बॉबी ने रिवील किया कि इंडस्ट्री में उनके दो फेवरेट एक्टर कौन हैं।

बॉलीवुड के दमदार एक्टर बॉबी देओल आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। बॉबी ने अपने करियर में एक वक्त काफी बुरा दौर देखा, जब उनके पास कोई काम नहीं था। लेकिन अब एक्टर ने इंडस्ट्री में ऐसा कमबैक कि हर कोई बस देखता ही रह गया। आश्रम से कमबैक करने वाले बॉबी देओल ने रणबीर कपूर स्टारर 'एनिमल' मूवी में अपनी एक्टिंग से कहर ढा दिया था। वहीं, अब उनके पास फिल्मों की लंबी लाइन लगी है। इसी बीच अब बॉबी ने अपने हालिया इंटरव्यू में रिवील किया कि इंडस्ट्री में उनके दो फेवरेट एक्टर कौन हैं। एक साथ दे बॉक्स ऑफिस पर मचा चुके धमाल।

बॉलीवुड में ये दो एक्टर हैं बॉबी के फेवरेट बॉबी देओल ने हाल ही में शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट का हिस्सा बने। इस दौरान बॉबी ने अपने करियर के डाउनफॉल से लेकर फिर से मिली अपार सक्सेस को लेकर खुलकर बात की। ऐसे में बॉबी ने खुद रिवील किया कि इंडस्ट्री में उनके दो फेवरेट एक्टर हैं। एक रणबीर कपूर, जिनके साथ उन्होंने 'एनिमल' में काम कर लिया। दूसरी आलिया भट्ट, जिनके साथ वो 'एल्फा' में काम कर रहे हैं। बता दें कि 'एनिमल' में महज 15 मिनट के रोल में बॉबी मेन लीड एक्टर रणबीर कपूर पर भी भारी पड़ गए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। 100 करोड़ के बजट में बनी 'एनिमल' ने बॉक्स ऑफिस पर 894 करोड़ की बंपर कमाई कर कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है।