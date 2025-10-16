करियर के बुरे दौर में ली गई एक तस्वीर की वजह से चमकी इस एक्टर की किस्मत, हाथ लगी 894 करोड़ कमाने वाली मूवी

संक्षेप: उन्होंने मुझे मेरी ही एक फोटो दिखाई। वो तक की थी तब मैं सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलता था। ये उसी दौरान की थी। मैंने सोचा कि चलो सही है बेकारी के दिन काम आ गए। उन्होंने उस तस्वीर को देखाते हुए कहा कि मुझे यही एक्सप्रेशन चाहिए अपनी फिल्म में।

बॉलीवुड के दमदार एक्टर बॉबी देओल ने इंडस्ट्री में ऐसा कमबैक कि हर कोई बस देखता ही रह गया। आश्रम से कमबैक करने वाले बॉबी देओल ने रणबीर कपूर स्टारर 'एनिमल' मूवी में अपनी एक्टिंग से कहर ढा दिया था। महज 15 मिनट के रोल में बॉबी मेन लीड रणबीर पर भी भारी पड़े। ऐसे अब बॉबी ने एनिमल पार्क को लेकर बात की। साथ ही बताया कि 'एनिमल' में बॉबी को ये रोल कैसे मिला।

बॉबी की इस तस्वीर की वजह से मिली 'एनिमल' मूवी बॉबी देओल ने हाल ही में शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट का हिस्सा बने। इस दौरान बॉबी ने अपने करियर के डाउनफॉल से लेकर फिर से मिली अपार सक्सेस को लेकर खुलकर बात की। ऐसे में जब बॉबी से 'एनिमल' में उनके रोल को लेकर पूछा गया तो एक्टर ने बताया, 'मुझे संदीप रेड्डी वांगा का मैसेज आया। मैंने कहा ये वाकई में संदीप रेड्डी हैं। क्योंकि, मैंने उनकी कई फिल्में देखी हैं और मुझे उनका काम बहुत पसंद रहा। मैंने जब पता किया तो मालूम चला कि हां ये संदीप का ही नंबर है। मैं तुरंत फोन किया। उन्होंने मिलने के लिए बुलाया मिलने के लिए। इसके बाद मैं गया मिलने तो उन्होंने मुझे मेरी ही एक फोटो दिखाई। वो तक की थी तब मैं सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलता था। ये उसी दौरान की थी। मैंने सोचा कि चलो सही है बेकारी के दिन काम आ गए। उन्होंने उस तस्वीर को देखाते हुए कहा कि मुझे यही एक्सप्रेशन चाहिए अपनी फिल्म में।'