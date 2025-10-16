Hindustan Hindi News
करियर के बुरे दौर में ली गई एक तस्वीर की वजह से चमकी इस एक्टर की किस्मत, हाथ लगी 894 करोड़ कमाने वाली मूवी

संक्षेप: उन्होंने मुझे मेरी ही एक फोटो दिखाई। वो तक की थी तब मैं सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलता था। ये उसी दौरान की थी। मैंने सोचा कि चलो सही है बेकारी के दिन काम आ गए। उन्होंने उस तस्वीर को देखाते हुए कहा कि मुझे यही एक्सप्रेशन चाहिए अपनी फिल्म में।

Thu, 16 Oct 2025 01:06 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के दमदार एक्टर बॉबी देओल ने इंडस्ट्री में ऐसा कमबैक कि हर कोई बस देखता ही रह गया। आश्रम से कमबैक करने वाले बॉबी देओल ने रणबीर कपूर स्टारर 'एनिमल' मूवी में अपनी एक्टिंग से कहर ढा दिया था। महज 15 मिनट के रोल में बॉबी मेन लीड रणबीर पर भी भारी पड़े। ऐसे अब बॉबी ने एनिमल पार्क को लेकर बात की। साथ ही बताया कि 'एनिमल' में बॉबी को ये रोल कैसे मिला।

बॉबी की इस तस्वीर की वजह से मिली 'एनिमल' मूवी

बॉबी देओल ने हाल ही में शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट का हिस्सा बने। इस दौरान बॉबी ने अपने करियर के डाउनफॉल से लेकर फिर से मिली अपार सक्सेस को लेकर खुलकर बात की। ऐसे में जब बॉबी से 'एनिमल' में उनके रोल को लेकर पूछा गया तो एक्टर ने बताया, 'मुझे संदीप रेड्डी वांगा का मैसेज आया। मैंने कहा ये वाकई में संदीप रेड्डी हैं। क्योंकि, मैंने उनकी कई फिल्में देखी हैं और मुझे उनका काम बहुत पसंद रहा। मैंने जब पता किया तो मालूम चला कि हां ये संदीप का ही नंबर है। मैं तुरंत फोन किया। उन्होंने मिलने के लिए बुलाया मिलने के लिए। इसके बाद मैं गया मिलने तो उन्होंने मुझे मेरी ही एक फोटो दिखाई। वो तक की थी तब मैं सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलता था। ये उसी दौरान की थी। मैंने सोचा कि चलो सही है बेकारी के दिन काम आ गए। उन्होंने उस तस्वीर को देखाते हुए कहा कि मुझे यही एक्सप्रेशन चाहिए अपनी फिल्म में।'

क्या फिर से ‘एनिमल’ का हिस्सा बनेंगे बॉबी?

इसके बाद आगे बॉबी से पूछा गया कि क्या वो फिर से 'एनिमल पार्क' में नजर आएंगे। इस पर एक्टर ने कहा, 'मुझे नहीं पता यार, शायद हो भी सकता हूं। कहानी बनने में समय लगेगी और क्या होगा ये मुझे नहीं पता अभी कुछ। फिलहाल संदीप प्रभास के साथ मूवी कर रहे हैं 'स्पिरिट'।' मूवी में आने को लेकर कोई हिंट मिला। इस सवाल पर बॉबी ने कहा, 'हां कुछ तो जरूर ही होगा। हो सकता है पास्ट में कुछ लेकर दिखा सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उस फिल्म का हिस्सा बनूं। क्योंकि मैं पर्सनली संदीप के साथ काम करना एंजॉय करता हूं।'

