किडनैपिंग के डर से बॉबी देओल को पिता धर्मेंद्र ने नहीं भेजा बाहर, फैन पर किया था अत्याचार

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने बताया कि किडनैपिंग के डर की वजह से उन्हें पिता धर्मेंद्र में कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया। उन्होंने घर के अंदर ही साइकिल चलाना सीखा।

देओल परिवार हमेशा से बॉलीवुड की सबसे चर्चित परिवारों में गिना जाता है। धर्मेंद्र ने जहां ‘ही-मैन’ के तौर पर सिनेमा में अपना दबदबा कायम किया, वहीं सनी देओल और बॉबी देओल ने ऑडियंस के दिलों में अपनी खास पहचान बनाई। आज 89 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र अपनी फिटनेस से और लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके चाहने वाले लाखों की संख्या में हैं, लेकिन कभी-कभी फैन का जोश हद से ज्यादा बढ़ जाए तो खुद ‘ही-मैन’ का गुस्सा भी सामने आ जाता था। ऐसा ही एक वाकया बॉबी देओल ने शेयर किया।

फैन को पीटा हाल ही में बॉबी देओल ने एक बातचीत में अपने पिता धर्मेंद्र से जुड़ा एक किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि बचपन में उन्होंने देखा था जब धर्मेंद्र ने एक फैन को पीट दिया था। बॉबी ने कहा, “पापा हर किसी को बहुत इज्जत और प्यार देते हैं। लेकिन कई बार कुछ फैन जोश में कुछ उल्टा कर बैठते थे। ऐसा ही एक बार हुआ, पापा ने एक फैन को मारा। मैं खुद सोच में पड़ गया कि क्यों कर रहे हैं वो ऐसा। बाद में वो शख्स पांव पकड़कर बोला, ‘सर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, माफ कर दीजिए।’”

फिर फैन को खिलाया खाना लेकिन यहीं पर धर्मेंद्र का असली दिलदार रूप नजर आया। बॉबी ने आगे बताया, “पापा ने उस शख्स को घर बुलाया, दूध पिलाया, खाना खिलाया, कपड़े दिए। वो हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, एक्शन वाले इंसान, जिनके लिए शब्दों से ज्यादा काम मायने रखते हैं। लोग भाई के ‘ढाई किलो का हाथ’ की बात करते हैं, लेकिन पापा का हाथ तो बीस किलो का लगता है।”