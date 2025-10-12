पहली पत्नी के साथ फार्महाउस में रह रहे हैं धर्मेंद्र, बॉबी देओल बोले- पापा काफी...

धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल ने बताया कि एक्टर अपनी पहली पत्नी यानी उनकी मां के साथ फार्महाउस में रह रहे हैं। बॉबी ने यह भी बताया कि कैसे उनके पिता काफी इमोशनल हैं। उन्होंने धर्मेंद्र के इमोशनल पोस्ट के बारे में भी बताया।

धर्मेंद्र अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं। धर्मेंद्र की 2 पत्नी हैं प्रकाश कौर और हेमा मालिनी। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के बेटे बॉबी देओल ने अब अपने पैरेंट्स की लाइफ पर अपना रिएक्शन दिया है। इसके अलावा बॉबी ने धर्मेंद्र के उन पोस्ट को लेकर अपनी बात रखी है जिससे लोगों को लगता है कि धर्मेंद्र अकेला महसूस करते हैं।

धर्मेंद्र और प्रकाश रहते साथ एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में बॉबी ने बताया कि उनके पैरेंट्स धर्मेंद्र और प्रकाश कौर फिलहाल साथ रह रहे हैं एक्टर के खंडाला वाले फार्महाउस में। उन्होंने कहा, 'मेरी मां भी वहीं हैं। दोनों खंडाला में रह रहे हैं। पापा और मम्मी साथ हैं। वह थोड़े ड्रामाटिक हो गए हैं। उन्हें फार्महाउस में रहना पसंद है। वे बूढ़े भी हो गए हैं और फार्महाउस में रहने से वह रिलैक्स रहते हैं। मौसम अच्छा है, खाना भी अच्छा है। पापा ने वहां पैराडाइस बनाया हुआ है।'

पापा सुनते दिल की बात धर्मेंद्र के पोस्ट कभी-कभी काफी चर्चा में रहते हैं जिसको देखकर लोगों को लगता है कि वह अकेला महसूस कर रहे हैं। इस पर बॉबी ने कहा, ‘पापा काफी इमोशनल हैं। वह काफी एक्सप्रेसिव हैं। वह वही शेयर करते हैं फीलिंग जो सभी की होती है। कभी-कभी मैं उनसे पूछता हूं कि आपने जो ये लिखा वो क्यों लिखा या ये जो बोला वो क्यों बोला तो वह बोलते हैं कि वह सिर्फ अपने दिल की बात सुनते हैं।’

बॉबी ने आगे कहा, 'हम उनसे मिलते हैं, लेकिन कभी-कभी हम बिजी रहते हैं और वह इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें आइडिया नहीं कि कितने लोग उनके पोस्ट को पढ़ते हैं।'