अल्फा के सेट पर आलिया भट्ट से हुई बॉबी देओल की बहस? एक्टर बोले - मैं हैरान हो गया...
सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें वायरल थीं कि अल्फा के सेट पर आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच कुछ अनबन हुई थी। अब बॉबी देओल ने इन खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
बॉबी देओल और आलिया भट्ट जल्द ही यश राज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स मूवी अल्फा में साथ नजर आएंगे। इस फिल्म को लेकर कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर खबरें थीं कि बॉबी देओल और आलिया भट्ट के बीच शूटिंग के दौरान सेट पर अनबन हो गई थी। अब बॉबी देओल ने इन खबरों पर रिएक्ट किया है। उन्होंने इन खबरों को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि वो भी ये खबर देखकर हैरान रह गए थे।
आलिया भट्ट से अनबन पर क्या बोले बॉबी देओल
इंडिया टीवी से खास बातचीत में बॉबी देओल ने कहा, "मुझे एक दोस्त ने भेजा उस अफवाह का स्नैपशॉट। मैं भी हैरान हो गया। लोग इतने वेल्ले हैं कि कुछ भी लिख के बना देते हैं।"
बॉबी देओल ने की आलिया भट्ट की तारीफ
इस बातचीत के दौरान बॉबी देओल ने आलिया भट्ट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आलिया भट्ट एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। वो बहुत मेहनती हैं। उन्होंने फिल्म में आलिया भट्ट के एक्शन सीक्वेंस के लिए उनके कमिटमेंट की भी तारीफ की।
बॉबी देओल बोले- इंस्टा पर 90 पर्सेंट कहानियां झूठी
बॉबी देओल ने कहा, “आलिया बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और वो बहुत प्रोफेशनल हैं। वो बहुत मेहनत करती हैं। आलिया अपने सभी फाइट सीक्वेंस के लिए तैयार होती थीं। तो मुझे समझ में नहीं आया किसने क्या सोच के ये सब अफवाहें लिखीं। मैं अब सबको ये प्वाइंट प्रूफ करने नहीं बैठूंगा। तो ये सच नहीं है। लोग इंस्टाग्राम से प्रभावित रहते हैं लेकिन उसपर 90 पर्सेंट कहानियां सही नहीं होती हैं।”
अल्फा के बारे में
अल्फा की बात करें तो ये एक स्पाईव यूनिवर्स फिल्म है जिसमें आलिया भट्ट के साथ शरवरी वाघ नजर आएंगी। इसके अलावा फिल्म में बॉबी देओल और अनिल कपूर भी नजर आएंगे। आलिया भट्ट की ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी रिलीज में से एक मानी जा रही है।
कब रिलीज होगी स्पाई एक्शन थ्रिलर अल्फा?
इस फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो पहले ये फिल्म 10 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब फिल्म की रिलीज की नई डेट आई है। अब आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर फिल्म 3 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म को लेकर ऐसी भी अफवाहें हैं कि फिल्म में शाहरुख खान और ऋतिक रोशन का कैमियो भी होगा। अल्फा के डायरेक्टर की बात करें तो इस फिल्म को शिव रवैल ने डायरेक्ट किया है। शिव रवैल को नेटफ्लिक्स की सीरीज द रेलवेमैन को डायरेक्ट करने के लिए जाना जाता है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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