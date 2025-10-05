बॉबी देओल के साथ हुआ था यह हादसा, भाई सनी की वजह से बचे, आज भी रहता है पांव में दर्द

Bobby Deol: बॉबी देओल ने बताया कि जब डॉक्टर ने इनकार कर दिया तो सनी एयरलिफ्ट करके अपने भाई को लंदन ले गए और वहां जाकर उन्होंने इलाज करवाया। बॉबी ने कहा कि सनी के पास होने पर उन्हें तसल्ली रहती है कि कुछ गलत नहीं होगा।

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल अक्सर ही अपने भाई सनी देओल की तारीफों के पुल बांधते नजर आ जाते हैं। दोनों भाई एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि हर अच्छे-बुरे मौके पर एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। एक ताजा इंटरव्यू में 'एनिमल' फेम एक्टर बॉबी देओल ने बताया कि कैसे उनकी डेब्यू फिल्म 'बरसात' की शूटिंग के दौरान एक हादसा हो गया था और तब सनी देओल ने काफी फिल्मी अंदाज में अपने भाई को बचाया था। बॉबी ने बताया कि कैसे उस हादसे की वजह से उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता था।

बरसात के सेट पर हुआ था हादसा बॉबी देओल ने रेडियो नशा के साथ बातचीत में कहा, "मुझे अभी भी याद है कि इंग्लैंड में शूटिंग के दौरान मेरा पैर टूट गया था। मैं घुड़सवारी कर रहा था और मेरा घोड़ा जाकर दूसरे घोड़े से टकरा गया। मेरा संतुलन छूट गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैंने देखा कि मेरा एक पैर पूरी तरह मुड़ गया है। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन फिर से गिर पड़ा। भईया (सनी देओल) वहीं पर थे, उन्होंने मुझे कंधे पर उठाया और ले गए। मुझे मेरी सारी ताकत उनसे ही मिलती है।"

जब डॉक्टर ने कर दिया था इनकार बॉबी देओल ने कहा कि सिर्फ सनी देओल के वहां होने से उन्हें यह फील हुआ कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। लेकिन उसके आगे जो हुआ, उसके लिए शायद बॉबी देओल तैयार नहीं थे। एक्टर ने बताया कि सनी देओल उन्हें आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने कहा कि उनका पैर बचाया नहीं जा सकता है। इस पर सनी देओल अपने भाई बॉबी को रात में ही एयरलिफ्ट करके लंदन ले पहुंचे। हेलिकॉप्टर से लंदन पहुंचने पर बॉबी देओल की सर्जरी हुई और उनका पैर बचाया जा सका।