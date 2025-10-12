Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBobby Deol Drops Update On Son Aryaman Deol Bollywood Debut Says Stress Hota Hai Kyuki Log Bahut Expectaion Rakhte Hai

बेटे आर्यमान के बॉलीवुड में एंट्री को लेकर बॉबी देओल को है चिंता, बोले- लोग और ज्यादा...

धर्मेंद्र ने पहले हिंदी सिनेमा में सभी को अपना दीवाना बनाया, इसके बाद उनके बेटे सनी और बॉबी ने अपना कमाल दिखाया। अब बॉबी ने बताया कि उनका बेटा बॉलीवुड में एंट्री करने की तैयारी कर रहे है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 05:58 PM
share Share
Follow Us on
बेटे आर्यमान के बॉलीवुड में एंट्री को लेकर बॉबी देओल को है चिंता, बोले- लोग और ज्यादा...

बॉबी देओल फिलहाल वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में अपनी परफॉर्मेंस को लेकर काफी छाए हुए हैं। इस सीरीज के जरिए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया है। अब बॉबी से पूछा गया कि क्या उनके बेटे आर्यमान देओल बॉलीवुड में डेब्यू करने का प्लान कर रहे हैं तो जानें उन्होंने क्या कहा।

बॉबी को इस बात का स्ट्रेस

द राइट एंगल से बात करते हुए बॉबी ने कहा, ‘मुझे खुशी होती है जब लोग मेरे बेटे की तारीफ करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उतना ही स्ट्रेस होता है क्योंकि लोग और ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं मेरी बातों से।’

दोनों बेटों को बनना है एक्टर

बॉबी ने आगे कहा, ‘दोनों को एक्टर बनना है, लेकिन मैं ज्यादा उनको लाइमलाइट से दूर रखता हूं। लेकिन ये स्पेशल मोमेंट था। वेब सीरीज के प्रमोशन के दौरान मैं चाहता था कि दोनों बेटे मेरे साथ में रहें, छोटा बेटा थोड़ा शर्मीला है तो वो नहीं आया, लेकिन मेरा बड़ा...वो भी एंटर करने वाला है।’

सक्सेस नहीं मिलती आसानी से

बॉबी ने यह भी कहा कि सक्सेस ऐसे अचानक नहीं मिलती और इसके लिए काफी हार्डवर्क करना पड़ता है। भले ही वह फिल्मी परिवार से आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को क्लीयर किया है कि इंसाइडर होने का मतलब यह नहीं कि आपके रास्ते आसान होंगे।

अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

बॉबी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह अब फिल्म अल्फा में नजर आएंगे जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ लीड रोल में होंगे। इसके अलावा वह विजय सेतुपति के साथ फिल्म जन नायगन में नजर आएंगे।

bobby deol

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।