बेटे आर्यमान के बॉलीवुड में एंट्री को लेकर बॉबी देओल को है चिंता, बोले- लोग और ज्यादा...

धर्मेंद्र ने पहले हिंदी सिनेमा में सभी को अपना दीवाना बनाया, इसके बाद उनके बेटे सनी और बॉबी ने अपना कमाल दिखाया। अब बॉबी ने बताया कि उनका बेटा बॉलीवुड में एंट्री करने की तैयारी कर रहे है।

बॉबी देओल फिलहाल वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में अपनी परफॉर्मेंस को लेकर काफी छाए हुए हैं। इस सीरीज के जरिए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया है। अब बॉबी से पूछा गया कि क्या उनके बेटे आर्यमान देओल बॉलीवुड में डेब्यू करने का प्लान कर रहे हैं तो जानें उन्होंने क्या कहा।

बॉबी को इस बात का स्ट्रेस द राइट एंगल से बात करते हुए बॉबी ने कहा, ‘मुझे खुशी होती है जब लोग मेरे बेटे की तारीफ करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उतना ही स्ट्रेस होता है क्योंकि लोग और ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं मेरी बातों से।’

दोनों बेटों को बनना है एक्टर बॉबी ने आगे कहा, ‘दोनों को एक्टर बनना है, लेकिन मैं ज्यादा उनको लाइमलाइट से दूर रखता हूं। लेकिन ये स्पेशल मोमेंट था। वेब सीरीज के प्रमोशन के दौरान मैं चाहता था कि दोनों बेटे मेरे साथ में रहें, छोटा बेटा थोड़ा शर्मीला है तो वो नहीं आया, लेकिन मेरा बड़ा...वो भी एंटर करने वाला है।’

सक्सेस नहीं मिलती आसानी से बॉबी ने यह भी कहा कि सक्सेस ऐसे अचानक नहीं मिलती और इसके लिए काफी हार्डवर्क करना पड़ता है। भले ही वह फिल्मी परिवार से आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को क्लीयर किया है कि इंसाइडर होने का मतलब यह नहीं कि आपके रास्ते आसान होंगे।