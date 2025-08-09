'सैयारा' देखकर खूब रोए बॉबी देओल, सुनाया अहान पांडे के बचपन का किस्सा

बॉबी देओल ने बताया कि उन्होंने अहान पांडे को अपनी आंखों के आगे बड़े होते देखा है। उन्हें याद है कि कैसे वह जब छोटे थे तो स्पाइडरमैन आउटफिट पहनकर घूमते रहते थे।

डेब्यू एक्टर अहान पांडे की फिल्म 'सैयारा' ने सिनेमाघरों में धूम मचा रखी है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और अभी भी थिएटर्स में टिकी हुई है। एक हालिया इंटरव्यू में बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने बताया कि वह अहान की इतनी दमदार शुरुआत को लेकर बहुत खुश हैं, और उन्होंने खुद भी जब 'सैयारा' मूवी देखी तो स्क्रीनिंग के दौरान खूब रोए। बॉबी ने उस वक्त को याद किया जब अहान छोटे थे और अपना स्पाइडरमैन आउटफिट पहनकर मस्ती करते रहते थे।

बॉबी ने याद किया अहान का बचपन 'एनिमल' फेम एक्टर ने कहा, "मुझे सैयारा बहुत अच्छी लगी। मैं बहुत खुश था क्योंकि अहान मेरे सामने ही बड़ा हुआ है। मुझे वो दिन याद हैं जब वो छोटा था और स्पाइडर मैन का आउटफिट पहनकर पंचिंग बैग पर मुक्के मारता रहता था... वो शुरू से ही बहुत एनर्जेटिक रहा है।" बॉबी देओल ने कहा कि अहान पांडे के डेब्यू को लेकर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके ही बच्चे ने सिनेमा जगत में पहला कदम रखा हो। बॉबी ने बताया, "अहान ने सैयारा की रिलीज के लिए 8 साल इंतजार किया है।"

सैयारा देखकर खूब रोए बॉबी देओल बॉबी देओल ने कहा, "यह फिल्म (सैयारा) उसे कैसे मिली यह भी एक कमाल की कहानी है। मैं बहुत खुश था।" बॉबी ने बताया, "मैं यह फिल्म देखने के दौरान बहुत रोया, यह इतनी इमोशनल कहानी है। मोहित सूरी ने बहुत गजब का काम किया है। सैयारा जाहिर तौर पर एक डायरेक्टर मेड फिल्म है, लेकिन एक्टर्स ने भी किरदारों को बखूबी निभाया है। अहान और अनीत को देखना दिलचस्प था। मोहित ने स्क्रीनप्ले बखूबी बुना है, कहानी गढ़ी है, म्यूजिक... हर चीज बखूबी तैयार की गई है।"