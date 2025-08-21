बॉबी देओल ने शाहरुख खान से की बेटे आर्यन की शिकायत, बोले- इसने हम सबको निचोड़ा है
बॉबी देओल का कहना है कि जब वह आर्यन खान के साथ द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की शूटिंग कर रहे थे तब वह आर्यन की एक हरकत से काफी परेशान हो गए थे और उन्होंने फिर शाहरुख से भी इसकी शिकायत की थी।
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के जरिए बतौर डायरेक्टर डेब्यू कर रहे हैं। सीरीज के प्रिव्यू लॉन्च के दौरान शाहरुख पूरी टीम के साथ मौजूद थे। आर्यन को स्टेज पर बुलाने से पहले शाहरुख ने पहले पूरी स्टार कास्ट को बुलाया जिसमें बॉबी देओल भी शामिल थे। बॉबी स्टेज पर आकर आर्यन की काफी तारीफ करते हैं। लेकिन इस बीच वह आर्यन की एक शिकायत भी करते हैं।
पहले बॉबी ने की आर्यन की तारीफ
बॉबी पहले बोलते हैं, काफी मुश्किल है अपने इमोशन्स को पेपर लिखने में, आर्यन ने काफी अच्छा किया है। सभी मैच्योर किरदार से लेकर यंग किरदार तक, सबको उन्होंने बेस्ट निकाला है।
इसके बाद बॉबी ने की शिकायत
इसके बाद बॉबी ने कहा, वो अलग बात है उसने बहुत निचोड़ा है हमें। बहुत मेहनत करवाई हमसे। मैं बस देखता रहता था। एक बार बोला वन्स मोर, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा वन मोर। शुरू में तो लगा कुछ कम वन मोर करवाएगा, लेकिन उसके वन मोर बंद ही नहीं हुए।
जब बॉबी एक रात शाहरुख से की आर्यन की शिकायत
शाहरुख फिर बोलते हैं, मैं एक बात बताता हूं, एक बार रात को भी फोन किया मुझे, आ जा यार बहुत टेक्स ले रहा है यह, अब मुझको जाना है। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर है, जिसमें लक्ष्य और सहर बाम्बा दो एक्टर्स का किरदार निभा रहे हैं। वहीं बॉबी, सहर के पिता के एक बूढ़े सुपरस्टार का। शो को ना सिर्फ आर्यन ने डायरेक्ट किया है बल्कि इसे लिखा भी हैं।
शो 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। शो में बॉबी देओल, सहर, लक्ष्य के अलावा मनोज पाहवा, मोना सिंह, मनीष चौधरी, राघव जुयाल, अनया सिंह, विजयंत कोहली, रजत बेदी और गौतमी कपूर हैं। वहीं गौरी खान शो को प्रोड्यूस कर रही हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।