बॉबी देओल ने अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल की तारीफ, करिश्मा कपूर को बताया इनसिक्योर

बॉबी देओल ने हाल में ट्विंकल खन्ना और करिश्मा कपूर के बारे में बात की। एक्टर ने कहा कि पहले वो करिश्मा के साथ अपना करियर शुरू करने वाले थे। लेकिन बाद में एक्ट्रेस ने फिल्म रिजेक्ट कर दिया।

बॉबी देओल इंडस्ट्री में अपने 30 साल पूरे कर चुके हैं। एक्टर ने 1995 में आई फिल्म बरसात से अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म में ट्विंकल खन्ना उनकी हीरोइन थी। लेकिन हाल में एक्टर ने दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वो करिश्मा कपूर के साथ अपना डेब्यू करने वाले थे। लेकिन एक्ट्रेस ने फिल्म बरसात रिजेक्ट कर दी। बॉबी ने इसके पीछे का कारण भी बताया है, साथ ही ट्विंकल खन्ना से अपने रिश्ते के बारे में बात की।

करिश्मा ने छोड़ी फिल्म

बॉबी देओल ने अपनी डेब्यू फिल्म के बारे में इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, “दरअसल, मुझे करिश्मा कपूर के साथ शुरुआत करनी थी। लेकिन मेरी फिल्म की कहानी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो रही थी। स्क्रिप्टिंग अभी भी चल रही थी। उस समय, महिलाओं का करियर ऐसा था कि वे कई सालों तक काम नहीं कर सकती थीं। शुक्र है कि अब यह बदल गया है। इसलिए, करिश्मा थोड़ी इनसिक्योर थीं, और मैं इसके लिए उन्हें दोष नहीं देता।" बॉबी ने आगे कहा, "इसलिए, उन्होंने प्रेम कैदी (1991) से अपना करियर शुरू करने का फैसला किया। मुझे लगता है कि यह किस्मत ही थी कि ट्विंकल और मैंने साथ में शुरुआत की। इंडस्ट्री छोड़ना जाहिर तौर पर उनका फैसला था। वह बिल्कुल भी कम्फ़र्टेबल नहीं थीं।"

ट्विंकल की तारीफ