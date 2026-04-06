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धर्मेंद्र का लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड लेकर रो पड़े बॉबी देओल, बोले- लग रहा है घर जाकर उन्हें बताऊंगा

Apr 06, 2026 02:35 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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धर्मेंद्र के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड लेने पहुंचे बॉबी देओल इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि घर जाऊंगा तो वह मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सोचा नहीं था कि कभी ऐसे आना होगा।

धर्मेंद्र का लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड लेकर रो पड़े बॉबी देओल, बोले- लग रहा है घर जाकर उन्हें बताऊंगा

बॉलीवुड के लेजंडरी एक्टर धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं हैं। स्क्रीन अवॉर्ड्स में उनकी तरफ से लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड लेने पहुंचे उनके बेटे बॉबी इमोशनल हो गए। अवॉर्ड देने से पर्दे पर धर्मेंद्र की फिल्मों और जिंदगी के आइकॉनिक मोमेंट दिखाए गए। इस पर अमिताभ बच्चन की आवाज थी। उन्होंने धर्मेंद्र की कविता पढ़ी थी। अवॉर्ड लेते वक्त बॉबी ने कहा कि उन्हें लग रहा है कि वह घर जाएंगे और धर्मेंद्र को बताएंगे कि उनका अवॉर्ड लेकर आए हैं।

अवॉर्ड लेते वक्त इमोशनल हुए बॉबी

अपने पापा का लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड लेते वक्त बॉबी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोले , 'मुझे अपने पिता का प्यार आप सबकी आंखों में दिखता है। मेरे पिता ने अपने काम से सबका दिल छुआ और उनकी इंस्टाग्राम रील्स से भी जो कि उनका नया शौक बन गया था। वह हमेशा चाहते थे कि लोग खुश रहें और मानते थे कि ईश्वर ने हमें जिंदगी में बहुत कुछ दिया है।वह बोलते थे कि हम सबके अंदर स्पेशल गिफ्ट है अगर हम इस पर यकीन करते हैं तो हर चीज अचीव कर सकते हैं।'

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कभी नहीं सोचा था ऐसे आना होगा

बॉबी आगे बोलते हैं, 'इसीलिए उन्होंने इंडस्ट्री में कई साल काम किया, उन्होंने अच्छा और बुरा दोनों तरह का समय देखा लेकिन कभी हार नहीं मानी... मैं जहां भी जाता हूं जिससे भी मिलता हूं, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे, मेरे भाई और मेरे परिवार के लिए लोगों के दिल के दरवाजे खोले हैं। लोग उन्हें इतना प्यार करते थे कि बिना झिझक उन्होंने हमारा अपने दिलों में स्वागत किया। आज यहां खड़ा हूं तो ऐसा लगता है कि घर जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा, 'पापा आप नहीं आ सके तो अपने साथ आपका अवॉर्ड लाया हूं।' मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां इस तरह से आऊंगा। अनंत गोएनका चाहते थे कि मैं आऊं। मैं ईश्वर का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे उनका बेटा बनाया। बहुत शुक्रिया। पापा आप बेस्ट हैं।'

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बीते साल दुनिया को कहा अलविदा

धर्मेंद्र 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में दुनिया से अलविदा कह गए। अक्तूबर में बीमार होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। वहां लंबे समय तक रहे। इसके बाद उनका परिवार घर पर ले आया था। वहीं उनकी देखभाल की जा रही थी। घर पर ही उन्होंने आखिरी सांस ली। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस उनके निधन के बाद रिलीज हुई थी। 1 जनवरी 2026 को रिलीज हुई यह फिल्म पीवीसी अफसर अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर थी। लीड रोल अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने निभाया था।

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Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

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Dharmendra Deol

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