आर्यन खान की वेब सीरीज में दिखी बॉबी देओल-रणबीर कपूर की चैट? डायरेक्टर की हो रही है तारीफ

आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड से एक चैट सीन वायरल हो रहा है बताया जा रहा है इस वायरल चैट वीडियो से बॉबी देओल और रणबीर कपूर का कनेक्शन है। फैंस आर्यन की तारीफ कर रहे हैं।

आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड को ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिला है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने अपनी पहली ही सीरीज से साबित कर दिया कि वो बतौर राइटर और डायरेक्टर कमाल का विजन रखते हैं। आज के युवाओं के लिए लिखी गई कहानी, दमदार डायलॉग्स और क्लाइमैक्स ने अपनी अलग जगह बनाई। अब इस सीरीज से सीक्रेट चैट वायरल हो रही है। इससे ये भी साफ होता है कि आर्यन ने हर बारीकी का ध्यान रखा था।

सीक्रेट चैट में रणबीर कपूर का कनेक्शन इस सीक्रेट चैट का कनेक्शन बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल, रणबीर कपूर और संदीप रेड्डी वांगा की सुपरहिट फिल्म एनिमल से जोड़कर देखा जा रहा है। सीरीज के आखिरी हिस्से में बॉबी देओल का किरदार अजय तलवार अपनी बेटी करिश्मा को iPad देते हैं। जैसे ही वो चैट लिस्ट खोलती हैं, उसमें करण जौहर, फ्रेडी और शौमिक के मैसेज के साथ दो चैट्स नजर आती हैं। एक चैट एक्टर के बड़े भाई सनी देओल की है जिसमें लिखा है, ‘क्या हाल है भाई?’ और दूसरा रणविजय सिंह का ‘जल्द मिलते हैं।’