धुरंधर 2 की शूटिंग में टूटे सुरक्षा नियम? बीएमसी ने आदित्यधर प्रोडक्शन को किया बैन, पढ़ें पूरा मामला
बीएमसी ने आदित्यधर प्रोडक्शन हाउस को मुंबई में शूटिंग से ब्लैकलिस्ट करने का फैसला लिया है। अधिकारियों का कहना है कि बार-बार चेतावनी के बाद भी सेट पर नियमों का उल्लंघन हो रहा था।
आदित्यधर की ब्लॉकबस्टर मूवी धुरंधर के पार्ट 2 की शूटिंग में अड़चन आ गई है। शूटिंग के दौरान सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से नाराज बृहन्मुंबई नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। बीएमसी ने फिल्म के आदित्यधर के प्रोडक्शन हाउस B62 स्टूडियोज को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला लिया है। नियम तोड़ने पर प्रोडक्शन हाउस पर जुर्माना लगाया गया है साथ ही शूटिंग से पहले जमा किया गया सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कर लिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आदित्य धर की इस स्पाई थ्रिलर धुरंधर 2 की शूटिंग के लिए ए वॉर्ड के मोदी स्ट्रीट और पेरिन नरीमन स्ट्रीट में शूट की परमिशन दी गई थी। बीएमसी अधिकारियों का आरोप है कि शूटिंग के दौरान सुरक्षा मानकों और प्रशासन की शर्तों का बार-बार उल्लंघन किया गया। इससे परेशान होकर अब उन्हें सख्ती करनी पड़ रही है।
शूट के लिए नहीं कर सकते अप्लाई
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बीएमसी अफसर ने बताया कि कोमल पोखरियाल, नासिर खान और बी62 प्रोडक्शन हाउस अब महाराष्ट्रफिल्म, स्टेज ऐंड कल्चरल डिवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड वेबसाइट पर शूटिंग परमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन तीनों लोगों को इस ऐक्शन के बारे में सूचना दी जाएगी और इसकी कॉपी महाराष्ट्र फिल्म सेल और बीएमसी के बिजनस सेल हेड को भी दी जाएगी।
बिना परमिशन के जनरेटर वैन
बीएमसी ने एक बिल्डिंग की छत पर शूटिंग और परमिशन के बिना दो जनरेटर वैन चलाने के आरोपों का हवाला देते हुए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने प्रस्ताव रखा। इसके अलावा, अधिकारियों ने पहले से जमा किया गया सिक्योरिटी डिपॉजिट 25,000 रुपये जब्त करने की सिफारिश की।
7-8 फरवरी को दी गई थी चेतावनी
बताया जा रहा है कि शूट में लगातार नियम तोड़े जा रहे थे। बीएमसी ने सबसे पहले 7 और 8 फरवरी को चेतावनी दी। अधिकारियों के मुताबिक, फिल्म सेट पर पुलिस डिपार्टमेंट के टर्म्स और कंडीशंस का पूरी तरह उल्लंघन किया जा रहा था। इसमें पटाखों और ज्वलनशील पदार्थों पर रोक थी। इस घटना के बाद सिक्योरिटी जब्त की गई और इसके बाद ब्लैक लिस्ट की करने की चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद कोमल पोखरियाल के नाम से 13 और 14 फरवरी को अनुमति मांगी गई। पहले हुई घटना के आधार पर पहले तो रिक्वेस्ट कैंसल कर दी गई थी। इसके बाद फिर से अर्जी आई जिसमें 13 और 14 फरवरी को लेट नाइट शूट की परमिशन मांगी गई।
देर रात शूट पर जलाई गईं मशालें
अधिकारियों का कहना है कि यह सुनिश्चित किया गया था कि कोई ज्वलनशील पदार्थ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बाद परमिशन दी गई। इसके बाद भी शूट में देर रात को मशालें जलाई गईं। अधिकारियों का दावा है कि मुंबई पुलिस ने शूटिंग के वक्त 5 मशालें जब्त की हैं। यह सब देखते हुए डेप्युटी म्युनिसिपल कमिश्नर को एक लेटर लिखा गया जिसमें 1 लाख जुर्माना, सिक्योरिटी जब्त करने और प्रोडक्शन हाउस के साथ दो और ऐप्लिकेशन देने वालों को हमेशा के लिए ब्लॉक करने का फाइनल अप्रूवल मांगा गया है। रिपोर्ट है कि डीएमसी ने अप्रूवल दे दिया है।
