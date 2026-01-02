Hindustan Hindi News
BJP Minister Nitin Gadkari Reveals His Favourite Actress Farah Khan Vlog says smriti irani told me she is dead
कौन हैं नितिन गडकरी की फेवरेट एक्ट्रेस, फराह खान को बताया

संक्षेप:

फराह खान भारत सरकार में मंत्री नितिन गडकरी के दिल्ली वाले घर में पहुंचीं। यहां फराह खान ने नितिन गडकरी की पत्नी से भी मुलाकात की। इस दौरान फराह खान ने नितिन गडकरी से उनकी फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में सवाल किया। 

Jan 02, 2026 07:07 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड की फेमस डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान अपने लेटेस्ट व्लॉग के लिए नितिन गडकरी के दिल्ली स्थित घर पहुंचीं। फराह खान यहां अपने कुक दिलीप के साथ आईं। फराह खान से मिलने के लिए नितिन गडकरी की पत्नी भी नागपुर से दिल्ली आईं। फराह खान ने नितिन गडकरी से कई चीजों को लेकर बात की। फराह खान को नितिन गडकरी ने भी अपनी कई स्कीम्स और सोशल वर्क के बारे में भी बताया।

क्या फिल्में देखते हैं नितिन गडकरी?

इस बातचीत के दौरान फराह खान ने नितिन गडकरी से पूछा कि क्या उन्हें फिल्में देखने का टाइम मिलता है? इसपर नितिन गडकरी ने हां में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके घर में थिएटर है। इसके बाद फराह खान ने नितिन गडकरी से पूछा कि क्या उन्होंने ओम शांति ओम और मैं हू ना देखी है? इसपर भी नितिन गडकरी ने हां में जवाब दिया।

कौन हैं नितिन गडकरी की फेवरेट हिरोइन और हीरो

फराह खान ने इसके बाद नितिन गडकरी से पूछा कि उनके फेवरेट एक्टर कौन हैं? नितिन गडकरी ने अमिताभ बच्चन का नाम लिया। जब नितिन गडकरी से फराह खान ने उनकी फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में पूछा तो नितिन ने कहा कि रजनीगंधा में जो एक्ट्रेस थी विद्या सिन्हा, वो उन्हें बहुत पसंद थीं। इसके बाद नितिन ने बताया कि अब विद्या सिन्हा इस दुनिया में नहीं हैं। इस पर फराह ने कहा कि शायद हैं। फिर नितिन गडकरी ने बताया कि नहीं है, उन्हें ये बात स्मृति ईरानी ने बताई थी।

साल 2019 में हुआ था विद्या सिन्हा का निधन

विद्या सिन्हा की बात करें तो उन्हें रजनीगंधा, छोटी सी बात, पति पत्नी और वो जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। विद्या सिन्हा का निधन साल 2019 में हुआ था। विद्या अपने समय की सफल हिरोइनों में से एक हैं।

