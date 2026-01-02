कौन हैं नितिन गडकरी की फेवरेट एक्ट्रेस, फराह खान को बताया

संक्षेप: फराह खान भारत सरकार में मंत्री नितिन गडकरी के दिल्ली वाले घर में पहुंचीं। यहां फराह खान ने नितिन गडकरी की पत्नी से भी मुलाकात की। इस दौरान फराह खान ने नितिन गडकरी से उनकी फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में सवाल किया।

बॉलीवुड की फेमस डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान अपने लेटेस्ट व्लॉग के लिए नितिन गडकरी के दिल्ली स्थित घर पहुंचीं। फराह खान यहां अपने कुक दिलीप के साथ आईं। फराह खान से मिलने के लिए नितिन गडकरी की पत्नी भी नागपुर से दिल्ली आईं। फराह खान ने नितिन गडकरी से कई चीजों को लेकर बात की। फराह खान को नितिन गडकरी ने भी अपनी कई स्कीम्स और सोशल वर्क के बारे में भी बताया।

क्या फिल्में देखते हैं नितिन गडकरी? इस बातचीत के दौरान फराह खान ने नितिन गडकरी से पूछा कि क्या उन्हें फिल्में देखने का टाइम मिलता है? इसपर नितिन गडकरी ने हां में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके घर में थिएटर है। इसके बाद फराह खान ने नितिन गडकरी से पूछा कि क्या उन्होंने ओम शांति ओम और मैं हू ना देखी है? इसपर भी नितिन गडकरी ने हां में जवाब दिया।

कौन हैं नितिन गडकरी की फेवरेट हिरोइन और हीरो फराह खान ने इसके बाद नितिन गडकरी से पूछा कि उनके फेवरेट एक्टर कौन हैं? नितिन गडकरी ने अमिताभ बच्चन का नाम लिया। जब नितिन गडकरी से फराह खान ने उनकी फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में पूछा तो नितिन ने कहा कि रजनीगंधा में जो एक्ट्रेस थी विद्या सिन्हा, वो उन्हें बहुत पसंद थीं। इसके बाद नितिन ने बताया कि अब विद्या सिन्हा इस दुनिया में नहीं हैं। इस पर फराह ने कहा कि शायद हैं। फिर नितिन गडकरी ने बताया कि नहीं है, उन्हें ये बात स्मृति ईरानी ने बताई थी।