पता होता कि सलीम खान के बेटे हैं तो ना देता फिल्म… सलमान के पहले डायरेक्टर ने बताया कैसे दिया था रोल

सलमान खान अपनी पहली फिल्म में फारूक शेख के छोटे भाई बने थे। उनका रोल रेखा के देवर का था। फिल्म के डायरेक्टर ने बताया है कि कैसे उन्होंने बिना ऑडिशन के सलमान को फिल्म के लिए फाइनल किया था।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 10:27 AM
सलमान खान ने बीवी हो तो ऐसी फिल्म से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनका छोटा सा रोल था। मूवी के डायरेक्टर जेके बिहारी ने बताया है कि जब सलमान को साइन किया तो पता नहीं था कि वह सलीम खान के बेटे हैं। अगर पता होता तो शायद उन्हें कास्ट ना करते। सलमान उस वक्त मूवीज में काम चाहते थे तो बहुत काम पैसों में काम के लिए राजी हो गए।

गराज में मिले थे सलमान

जेके बिहारी सिद्धार्थ कन्नन के यूट्यूब चैनल पर थे। उन्होंने अपनी फिल्म बीवी हो तो ऐसी में सलमान खान की कास्टिंग के बारे में बताया। जेके बताते हैं कि वह मूवी के लिए असरानी, बिंदू, कादर खान और फारूक शेख को फाइनल कर चुके थे बस फारूक के छोटे भाई की कास्टिंग बाकी थी। उन्होंने बताया, 'मैं अपने गराज में बैठा था और देखा कि एक लड़का सड़क से मेरी तरफ आ रहा है। उसके हाथ में फाइल थी। मैंने उसकी चाल को देखकर ही फैसला कर लिया था कि इसे साइन करूंगा।'

नहीं लिया था सलमान का ऑडिशन

जेके बिहारी ने सलमान का ऑडिशन तक नहीं लिया था। वह आगे बताते हैं, 'वह आए और मुझसे बात की और मैंने हां बोल दिया। उन्हें यकीन तक नहीं हुआ। सलमान ने अपने पिता का नाम भी नहीं लिया। अगर ऐसा किया होता तो शायद मैं उन्हें कास्ट नहीं करता।'

बाद में पता चला सलीम खान के हैं बेटे

जब इसकी वजह पूछी गई तो बोले कि सलीम खान बॉलीवुड के बड़े राइटर हैं, उनका बेटा होने के लिहाज से यह काफी छोटा रोल था। जेके बिहारी ने बताया, 'मुझे बाद में पता चला कि वह सलीम खान के बेटे हैं। उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। मुझे लगा कि अब रोल के बारे में पता चला होगा तो वह ना कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सलीम ने कहा, आप नए डायरेक्टर हैं और वह भी नया है।'

सलमान ने कम पैसे में साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट

जेके बिहारी ने बताया कि सलमान खान ने प्रोड्यूसर्स के साथ तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उन्हें काफी कम पैसे मिलने वाले थे लेकिन वह मूवीज में आना चाहते थे। कॉन्ट्रैक्ट आसान नहीं था। प्रोड्यूसर्स जब चाहें सलमान को वो तीन फिल्में करनी थीं लेकिन वह राजी हो गए।

Salman Khan

