रेखा को बिस्वजीत के जबरदस्ती किस करने पर एक्टर की बेटी बोलीं- मेरे पापा को उनसे पहले...
बिस्वजीत की बेटी पल्लवी चैटर्जी ने अब अपने पिता के रेखा को जबरदस्ती किस करने पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता को किसी ने कहा होगा।
रेखा और बिस्वजीत के किसिंग सीन को लेकर काफी चर्चा रही है। रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में इस इन्सिडेंट के बारे में बताया गया है जब रेखा को बिना बताए बिस्वजीत ने उन्हें किस कर दिया था कैमरे के सामने और सब देखते रहे। अब बिस्वजीत की बेटी पल्लवी चैटर्जी ने इस बारे में बात की और कहा कि उनके पिता को या तो इसे करने से मना कर देना चाहिए था या फिर रेखा से बात कर लेनी चाहिए थी।
क्या कहा पल्लवी ने
विकी लालवाणी से बात करते हुए पल्लवी ने कहा कि वो सब किसी भी यंग लड़की के लिए ट्रॉमेटिक होगा। उनका कहना है कि उनके पिता को इस सीन को करने से मना कर देना चाहिए था। उनका यह भी कहना है कि डायरेक्टर्स पहले सही से इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे।
डायरेक्टर्स एक्टर्स को पूरी जानकारी नहीं देते थे
वह बोलीं, ‘ऐसे डायरेक्टर्स होते थे जो एक एक्टर को सीन बताते थे, लेकिन दूसरे को पूरी जानकारी नहीं देते थे क्योंकि उन्हें एक तरीके का रिएक्शन चाहिए था कैमरे में। मुझे लगता है अगर ऐसा कोई इन्सिडेंट होता है जहां कोई किसी दूसरे को किस कर रहा है कुछ मिनट तक वो भी पूरी यूनिट के सामने तो ये बिना डायरेक्टर के अप्रूवल नहीं हो सकता। उस दौरान ऑनस्क्रीन किसिंग ना तो कॉमन थी और ना ही एक्सेप्ट किया जाता था।’
पल्लवी का कहना है कि रेखा की उम्र की वजह से उनका एक्सपीरियंस और ट्रॉमेटिक रहा होगा।
रेखा काफी यंग थीं
वह बोलीं, 'वह काफी यंग थीं तब। अगर ऐसा आपके साथ होता है बिना किसी वॉर्निंग के तो आप क्या करोगे? जब आप यंग होते हो और कुछ अजीब होता है तो आपको उसके बारे में बोलने में भी अजीब लगता है। वो समय काफी अलग था। अगर कोई बड़ी स्टार आपके साथ ऐसा करेगा तो आप क्या कर सकते हो?'
रेखा और हमारा पारिवारिक कनेक्शन था
पल्लवी ने यह भी बताया कि उस वक्त दोनों परिवार का क्लोज बॉन्ड था। वह बोलीं, ‘रेखा हमारे घर आती रहती थीं और हम साथ में खेलते भी थे। हमारे परिवार वाले एक-दूसरे के करीब थे और हम एक-दूसरे के घर भी जाते थे। उनके लिए और ट्रॉमेटिक इसलिए भी था क्योंकि फैमिली कनेक्शन था हमारे बीच। आप किसी को अपने परिवार की तरह समझते हैं और फिर ऐसा कुछ हो जाता है।’
पापा को किसी ने कहा होगा ऐसा करने को
पल्लवी ने आगे पिता को लेकर कहा, ‘मेरे पिता ने अपने करियर में कई महिलाओं के साथ काम किया है और ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। वह हमेशा महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई महिला कमरे में आती थी तो वह खड़े होकर उनसे मिलते थे। मुझे नहीं लगता कि इसमें सिर्फ मेरे पिता ही इन्वॉल्व थे। मैं पर्सनली यही फील करती हूं कि किसी ने बोला होगा ऐसा करो, मुझे ऐसा फुटेज चाहिए। नहीं तो इतनी कई सक्सेसफुल फिल्में हैं जहां कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है’।
पल्लवी ने फिर कहा, ‘ये हुआ ही गलत था। चाहे वो मेरे पिता द्वारा हुआ हो या किसी और से। वह मना कर देते या रेखा का कन्सेंट ले लेते पहले। वह तैयार नहीं थीं और किसी भी 15-16 साल की लड़की के लिए यह शॉकिंग ही होता।’
रेखा की बायोग्राफी में है पूरा किस्सा
रेखा की बायोग्राफी के मुताबिक रेखा और बिस्वजीत के बीच रोमांटिक सीन होता था तब डायरेक्टर राजा नवाते ने रेखा के असली सरप्राइज को कैप्चर करने का सोचा। बुक में यह बताया है कि रेखा को बताया नहीं गया था कि उनके साथ किसिंग सीन होना है।
बायोग्राफी में यह भी लिखा है कि जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला, बिस्वजीत ने रेखा को अपने कंधे में लिया और उनके लिप्स में किस कर दिया। रेखा हैरान थीं। इस किस के बारे में रेखा को नहीं बताया गया था। कैमरा चलता रहा, ना ही डायरेक्टर ने कट बोला और ना ही बिस्वजीत ने रेखा को छोड़ा। इस किस के बाद रेखा को झटका लगा था और वह रोने लगी थीं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक बिस्वजीत ने फिर कहा था कि यह आइडिया डायरेक्टर राजा का था जो रेखा के सरप्राइज रिएक्शन चाहते थे। उन्होंने कहा था, यह मेरे मजे के लिए नहीं था, लेकिन फिल्म के लिए जरूरी था। रेखा को धोखे जैसा लगा था।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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