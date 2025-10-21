Hindustan Hindi News
‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में बिल गेट्स का होगा कैमियो, तीन एपिसोड में आएंगे नजर

संक्षेप: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में ‘कहानी घर घर की’ की लोकप्रिय जोड़ी साक्षी तंवर और किरण करमरकर के बाद अब बिल गेट्स का कैमियो करने वाले हैं।

Tue, 21 Oct 2025 07:38 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
स्मृति ईरानी के शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर और दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक बिल गेट्स कैमियो करने वाले हैं। जी हां, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन ये सच है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिल गेट्स और स्मृति ईरानी ने साथ में एक खास सेग्मेंट शूट किया है।

खास बात यह है कि बिल गेट्स सिर्फ एक झलक दिखाकर गायब नहीं होंगे, बल्कि वे तीन एपिसोड में नज़र आएंगे। ईटाइम्स को शो से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कहानी में एक मोड़ ऐसा आएगा, जहां स्मृति ईरानी और बिल गेट्स वीडियो कॉल पर बातचीत करते हुए दिखेंगे। यह बातचीत सिर्फ एक सामान्य चैट नहीं होगी, बल्कि इसमें एक गंभीर सामाजिक संदेश छिपा है।

सूत्रों के मुताबिक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन लंबे समय से नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने और मातृ-स्वास्थ्य को लेकर काम कर रहा है। यही विचार ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में भी बुना गया है। शो के निर्माता और स्मृति ईरानी चाहते हैं कि यह सीरियल केवल ड्रामा और पारिवारिक रिश्तों की कहानी तक सीमित न रहे, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने का ज़रिया भी बने।

बताया जा रहा है कि इस खास सेग्मेंट में बिल गेट्स अपने फाउंडेशन के कार्यों और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी पहलों पर बात करेंगे, जबकि स्मृति ईरानी का किरदार इस संदेश को दर्शकों तक भावनात्मक ढंग से पहुंचाएगा। यह सहयोग भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक अनोखा मेल होगा — जहां मनोरंजन और सामाजिक सरोकार, दोनों साथ-साथ चलेंगे।

