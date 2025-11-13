कांग्रेस नेता की बेटी हैं ये एक्ट्रेस, 'तानाजी' में आ चुकी हैं नजर, बिहार चुनाव में कर रही थीं पिता का प्रचार

संक्षेप: आइए आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं जिनके पिता कांग्रेस की तरफ से बिहार के भागलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इस एक्ट्रेस को आप कई फिल्मों और सीरीज में देख चुके हैं।

बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर, एक जानी-मानी एक्ट्रेस बिहार की सड़कों पर अपने पिता के लिए प्रचार करती नजर आईं। ‘क्रूक’, ‘यमला पगला दीवाना 2’ और ‘तानाजी’ जैसी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकीं और ‘इलीगल: जस्टिस, आउट ऑफ ऑर्डर’ जैसी चर्चित वेब सीरीज से धूम मचाने वाली यह अदाकारा असल में एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता बिहार के भागलपुर से कांग्रेस के एक प्रमुख नेता और विधायक हैं। इस चुनावी मौसम में, वह अपनी ग्लैमरस छवि से इतर एक बेटी का फर्ज निभाते हुए दिखाई दीं।

एक्ट्रेस का नाम जी हां, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा की। नेहा शर्मा के पिता का नाम अजीत शर्मा है। अजीत शर्मा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर भागलपुर से विधायक रहे हैं और बिहार की राजनीति में एक जाना-माना नाम हैं। नेहा न सिर्फ अपने पिता के चुनावी प्रचार में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, बल्कि रोड शो और रैलियों में भी उनके समर्थन में खड़ी दिखाई देती हैं। यहां देखिए वीडियो।