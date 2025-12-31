Hindustan Hindi News
साल 2025 की सबसे वाहियात फिल्मों की लिस्ट, बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटीं और पब्लिक ने भी लताड़ा

संक्षेप:

Biggest Flops of 2025: साल 2025 में बॉलीवुड ने जहां कई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दीं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी फिल्में भी आईं जिन्होंने मेकर्स के साथ-साथ जनता का भी पैसा डुबा दिया।

Dec 31, 2025 06:25 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड ने साल 2025 में कई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दीं। जहां एक तरफ 'धुरंधर', 'छावा', 'सैयारा' और 'महावतार नरसिम्हा' जैसी फिल्मों ने प्रोड्यूसर्स को मालामाल कर दिया, वहीं कुछ ऐसी फिल्में भी रिलीज हुईं, जिन्हें बजट और कलेक्शन के आधार पर साल की सबसे वाहियात फिल्में कहा जा सकता है। जहां एक तरफ ये अपनी लागत तक नहीं निकाल पाईं, वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स से लेकर जनता तक ने इन्हें सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ा। तो चलिए जानते हैं इस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप रही फिल्मों के बारे में।

बागी 4

टाइगर श्रॉफ की इस एक्शन फिल्म का बजट था 120 करोड़ रुपये, लेकिन वर्ल्डवाइड कमाई सिर्फ 66 करोड़ तक पहुंच पाई। क्रिटिक्स ने भी फिल्म को 1-2 स्टार देकर खूब भला-बुरा कहा। ना लोगों को फिल्म की कहानी पसंद आई और ना ही इसके VFX, यह इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई।

इमरजेंसी

बात जब साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों की आती है तो कंगना रनौत की इस पॉलिटिकल ड्रामा का नाम कैसे भूल सकते हैं। इस फिल्म को भी इस साल मुंह की खानी पड़ी। करीब 50 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड सिर्फ 22 करोड़ ही कमाए। यानी आधा भी बजट रिकवर नहीं हो पाया। किसी को स्क्रीनप्ले वीक लगा तो कई लोगों को यह एक प्रोपेगेंडा फिल्म लगी।

सिकंदर

सलमान खान की फिल्म का ईद पर आना उसके हिट होने की गारंटी माना जाता है। लेकिन सिकंदर ईद रिलीज़ होने के बावजूद बुरी तरह पिटी। करीब 200 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 182 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया। ए.आर. मुरुगदास ने जहां सारी जिम्मेदारी सलमान खान पर डाल दी, तो वहीं बिग बॉस में सलमान ने भी उन पर तंज कसा।

वॉर 2

बात एक्शन फिल्मों की करें तो ऋतिक और जूनियर एनटीआर जैसी बड़ी कास्ट होने के बावजूद यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। इसका बजट करीब 400 करोड़ का था लेकिन फिल्म ने वर्ल्डवाइड सिर्फ 360-370 करोड़ कमाए, यानि बजट भी रिकवर नहीं हो पाया।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
