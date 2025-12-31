साल 2025 की सबसे वाहियात फिल्मों की लिस्ट, बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटीं और पब्लिक ने भी लताड़ा

संक्षेप: Biggest Flops of 2025: साल 2025 में बॉलीवुड ने जहां कई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दीं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी फिल्में भी आईं जिन्होंने मेकर्स के साथ-साथ जनता का भी पैसा डुबा दिया।

बॉलीवुड ने साल 2025 में कई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दीं। जहां एक तरफ 'धुरंधर', 'छावा', 'सैयारा' और 'महावतार नरसिम्हा' जैसी फिल्मों ने प्रोड्यूसर्स को मालामाल कर दिया, वहीं कुछ ऐसी फिल्में भी रिलीज हुईं, जिन्हें बजट और कलेक्शन के आधार पर साल की सबसे वाहियात फिल्में कहा जा सकता है। जहां एक तरफ ये अपनी लागत तक नहीं निकाल पाईं, वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स से लेकर जनता तक ने इन्हें सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ा। तो चलिए जानते हैं इस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप रही फिल्मों के बारे में।

बागी 4 टाइगर श्रॉफ की इस एक्शन फिल्म का बजट था 120 करोड़ रुपये, लेकिन वर्ल्डवाइड कमाई सिर्फ 66 करोड़ तक पहुंच पाई। क्रिटिक्स ने भी फिल्म को 1-2 स्टार देकर खूब भला-बुरा कहा। ना लोगों को फिल्म की कहानी पसंद आई और ना ही इसके VFX, यह इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई।

इमरजेंसी बात जब साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों की आती है तो कंगना रनौत की इस पॉलिटिकल ड्रामा का नाम कैसे भूल सकते हैं। इस फिल्म को भी इस साल मुंह की खानी पड़ी। करीब 50 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड सिर्फ 22 करोड़ ही कमाए। यानी आधा भी बजट रिकवर नहीं हो पाया। किसी को स्क्रीनप्ले वीक लगा तो कई लोगों को यह एक प्रोपेगेंडा फिल्म लगी।

सिकंदर सलमान खान की फिल्म का ईद पर आना उसके हिट होने की गारंटी माना जाता है। लेकिन सिकंदर ईद रिलीज़ होने के बावजूद बुरी तरह पिटी। करीब 200 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 182 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया। ए.आर. मुरुगदास ने जहां सारी जिम्मेदारी सलमान खान पर डाल दी, तो वहीं बिग बॉस में सलमान ने भी उन पर तंज कसा।