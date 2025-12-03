साल 2025 की 7 फ्लॉप फिल्में, लिस्ट में सलमान खान और शाहिद कपूर की फिल्मों का भी नाम

संक्षेप: Flop Films of 2025: साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर कई ऐसी बड़ी-बड़ी फ्लॉप हुईं जिनसे दर्शकों और मेकर्स का काफी उम्मीदें थीं। आइए आपको इन फिल्मों के बारे में बताते हैं।

साल 2025 ने साबित कर दिया कि सिर्फ बड़े स्टार, भारी-भरकम बजट और प्रमोशन करने भर से फिल्म हिट नहीं होती है। इस साल कई ऐसी बड़ी फिल्में आईं जिनसे बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने की उम्मीद थी, लेकिन नतीजा उलटे रहे। खराब कहानी, कमजोर स्क्रीनप्ले और नेगेटिव रिव्यूज की वजह से ये फिल्में फ्लॉप की लिस्ट में चली गईं। इस लिस्ट में सलमान खान से लेकर शाहिद कपूर तक की फिल्मों के नाम हैं।

सिकंदर सलमान खान की बड़ी फिल्म होने के बावजूद ‘सिकंदर’ दर्शकों के दिल में जगह नहीं बना पाई। भारी प्रमोशन, जबरदस्त बज, सब बेकार गया क्योंकि कहानी उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। प्रेडिक्टेबल प्लॉट और कमजोर राइटिंग ने इसे साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शामिल कर दिया।

इंडिया नेट कलेक्शन: 110.1 करोड़

ठग लाइफ कमल हासन की ‘ठग लाइफ’ साल की सबसे महंगी फ्लॉप फिल्मों में से एक रही। शुरुआत से ही फिल्म स्ट्रगल करती दिखी। नेगेटिव रिव्यूज और ऑडियंस से जुड़ाव की कमी ने इस बड़े बजट की फिल्म को डूबो दिया।

इंडिया नेट कलेक्शन: 48 करोड़

गेम चेंजर राम चरण और कियारा आडवाणी स्टारर यह फिल्म पुराने ट्रीटमेंट और धीमी रफ्तार के कारण थिएटर्स में अपना जलवा नहीं बिखेर पाई।

इंडिया नेट कलेक्शन: 131.17 करोड़

आजाद रिलीज से पहले खूब चर्चा बटोरने वाली ‘आजाद’ बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। कहानी को लोग आउटडेटेड बताने लगे और खराब वर्ड ऑफ माउथ ने इसे जल्दी ही फ्लॉप जोन में धकेल दिया। अमन देवगन और राशा थडानी की यह डेब्यू फिल्म टिक नहीं पाई।

इंडिया नेट कलेक्शन: 6.35 करोड़

देवा रिलीज से पहले लीड एक्टर शाहिद कपूर सुर्खियों में रहे, लेकिन फिल्म में दम नहीं दिखा। रूटीन कहानी, ठंडे ट्रेलर और मिले-जुले रिएक्शन ने दर्शकों को थियेटर तक आने ही नहीं दिया।

इंडिया नेट कलेक्शन: 33.9 करोड़

वॉर 2 ऋतिक रोशन और जूनियर NTR जैसे बड़े नाम होने के बावजूद ‘वॉर 2’ प्रभाव नहीं डाल पाई। भारी ओपनिंग के बाद फिल्म की रफ्तार गिर गई। दुनिया भर में कमाई 365 करोड़ रही, जबकि लागत 400 करोड़ के पार थी।

इंडिया नेट कलेक्शन: 236.55 करोड़

इमरजेंसी कंगना रनौत की पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म ‘इमरजेंसी’ को भी दर्शकों ने खास पसंद नहीं किया।