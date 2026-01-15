Hindustan Hindi News
बिग बॉस ओटीटी फेम शिवानी कुमारी को आया पैनिक अटैक, परिवार ने दिया धोखा : रिपोर्ट

बिग बॉस ओटीटी फेम शिवानी कुमारी को आया पैनिक अटैक, परिवार ने दिया धोखा : रिपोर्ट

संक्षेप:

बिग बॉस ओटीटी 3 फेम शिवानी कुमारी को पैनिक अटैक आया जिस वजह से उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। शिवानी के मैनेजर ने बताया कि आखिर उनके साथ हुआ क्या।

Jan 15, 2026 06:55 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस ओटीटी 3 फेम शिवानी कुमारी जो कि एक यूट्यूबर भी हैं, उन्हें हाल ही में पैनिक अटैक्स का सामना करना पड़ा। अब खबर आ रही है कि शिवानी को कुछ दिनों पहले पैनिक अटैक्स की वजह से अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें महीने भर तक आराम करने को कहा है। शिवानी की ऐसी हालत हुई क्यों और कैसे इसके बारे में आगे बताते हैं।

क्या हुआ शिवानी को

शिवानी के स्पोकपर्सन ने जूम से बात करते हुए बताया कि शिवानी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वह पिछले 16 दिस से काफी स्ट्रेस में थीं। उनकी हालत बिगड़ती रही और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वैसे बिग बॉस ओटीटी 3 में भी शिवानी को पैनिक अटैक आया था, लेकिन इस बार उनके पैनिक अटैक की वजह परिवार वाले और पड़ोसी हैं।

परिवार और पड़ोसियों ने दिया धोखा

शिवानी के मैनेजर अभिषेक कुमार ने कहा, ‘कुछ दिनों पहले उनकी हालत खराब होती गई। वह पिछले 15 दिन से काफी स्ट्रेस में थीं क्योंकि उनके पड़ोसी और परिवार वालों ने उन्हें धोखा दिया है। इसके बाद शिवानी को पैनिक अटैक होने लगे।’

डॉक्टर ने दी आराम करने की सलाह

उन्होंने आगे कहा, ‘शिवानी को बेहोशी होने लगी, चेस्ट में दर्द और सर दर्द भी। हम फिर तुरंत अस्पताल लेकर गए उन्हें। डॉक्टर ने उन्हें 15 दिन की दवाई दी और महीने भर रेस्ट करने को कहा।’

शिवानी की फिलहाल हेल्थ कंडिशन कैसी है तो अभिषेक ने कहा, ‘वह अब बेहतर हैं। मैं आने वाले दिनों में जल्द उनको लेकर सारा अपडेट दूंगा।’

जानें शिवानी के बारे में

शिवानी के बारे में बता दें कि वह यूट्यूबर हैं जो उत्तर प्रदेश में रहती हैं। उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से ही उन्हें बिग बॉस ओटीटी 3 का ऑफर मिला था। शो में उन्हें काफी पसंद भी किया गया था। शो में कई बार उनकी लड़ाई रणवीर शौरे, सना सुल्तान खान, अरमान मलिक और चंद्रिका दीक्षित के साथ कई बार हुई।

