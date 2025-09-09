सलमान खान की सुरक्षा में बिग बॉस मेकर्स ने उठाया ये बड़ा कदम, हर वर्कर का होता है बैकग्राउंड चेक

सलमान खान की सिक्यूरिटी में बिग बॉस के मेकर्स ने एक बड़ा कदम उठाया है। सीईओ ऋषि नेगी ने बताया कि पिछले कुछ सालों में सलमान की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है।

सलमान खान को लगातार मिल रही धमकियों के बाद बिग बॉस के मेकर्स ने एक्टर की सुरक्षा में कई अहम कदम उठाए हैं। बताया जा रहा है जिस दिन वीकेंड का वार शूट किया जाता है उस समय सेट पर लाइव ऑडियंस को मौजूद रहने की इजाज़त नहीं होती है। पिछले कई सीजन में लाइव ऑडियंस शो की जान हुआ करती थी। लेकिन इस सीजन में अधिक सावधानी बरती गई है। एंडेमोल शाइन इंडिया के सीईओ ऋषि नेगी ने इस बारे में बात की है।

600 से अधिक वर्कर ऋषि नेगी ने हाल में इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में सलमान खान की सुरक्षा पर कहा, “हमारे वर्कस्पेस में लगभग 600 लोग हैं। 3 शिफ्ट हैं और हम 24X7 काम करते हैं। ऑफिस स्पेस में महिलाओं की उचित संख्या है। जब कंटेंट सुरक्षा और ऑन-ग्राउंड लॉजिस्टिक्स की बात आती है, तो हम बिल्कुल समझौता नहीं करते। दोनों ही प्राथमिकताएं हैं।”

सलमान खान की सिक्यूरिटी ऋषि नेगी ने आगे कहा, “पिछले ढाई सालों में, सलमान खान को मिलने वाली धमकियों के कारण हमने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अब जब सलमान खान शो में होते हैं, तो हमें लाइव ऑडियंस नहीं मिलती। साथ ही, शो में आने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही सख्त प्रोटोकॉल है। हम जिन लोगों को भी काम पर रखते हैं, चाहे वे स्थायी हों, अस्थायी हों हम उनके बैकग्राउंड की कड़ी जांच करते हैं।”

सलमान के घर फायरिंग बता दें, पिछले कुछ सालों में कई बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। यहां तक कि पिछले साल अप्रैल में एक्टर के घर पर फायरिंग भी की गई थी। ऐसे में उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान जहां भी जाते हों तो उनके साथ उनकी पर्सनल सिक्यूरिटी के अलावा कांस्टेबल भी होते हैं।