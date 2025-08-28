रिलीज हुआ शिल्पा शिरोडकर की फिल्म का पोस्टर, लोग बोले- लुक तो अच्छा लग रहा है

‘बिग बॉस’ में नजर आईं शिल्पा शिरोडकर लंबे समय बाद किसी फिल्म का हिस्सा बनी हैं। इस फिल्म का पहला लुक पोस्ट आ गया है। शिल्पा के साथ इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा भी हैं।

हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा शिल्पा शिरोडकर एक लंबे अंतराल के बाद फिल्मों में वापसी करने जा रही हैं। उनकी आने वाली फिल्म का नाम ‘जटधारा’ है और गुरुवार के दिन इसका पहला लुक जारी किया गया है। इस पोस्टर में शिल्पा शिरोडकर का अंदाज रहस्यमयी और बेहद ताकतवर दिखाई दे रहा है। उनके किरदार का नाम ‘शोभा’ है।

सोनाक्षी सिन्हा भी हैं फिल्म का हिस्सा ‘जटाधारा’ एक सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म है। अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है। बस पहला पोस्टर आउट किया और फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में जानकारी दी है। इस फिल्म में शिल्पा शिरोडकर के साथ सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा भी हैं। यूं तो ये तेलुगू फिल्म है, लेकिन इसे हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा।

लोगों का रिएक्शन लोगों को शिल्पा की फिल्म का पोस्टर पसंद आ रहा है। एक ने लिखा, ‘लुक तो अच्छा लग रहा है।’ दूसरे ने लिखा, ‘कुछ अच्छा आने वाला है।’ वहीं तीसरे ने लिखा, ‘एक्साइटेड हैं।’

शिल्पा बोलीं – “शोभा मेरा सबसे पावरफुल किरदार” पोस्टर रिलीज के मौके पर शिल्पा शिरोडकर ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, “मैं ‘जटधारा’ का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। ये फिल्म दर्शकों को रहस्य और तंत्र से भरी अद्भुत यात्रा पर ले जाएगी। मेरा किरदार शोभा बहुत ही पावरफुल है। इसे निभाना मेरे लिए बड़ा अनुभव रहा और अब दर्शकों की प्रतिक्रिया का इंतजार है।”