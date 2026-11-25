तीन शादियां टूटीं,अब 51 की उम्र में लिव-इन में रहेंगे राहुल महाजन, चौथी शादी को लेकर कही ये बात
बिग बॉस से फेमस हुए राहुल महाजन का तीन बार तलाक हो चुका है। हाल ही में उन्होंने अपनी चौथी शादी को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि क्या वो चौथी शादी करेंगे या नहीं?
बिग बॉस फेम राहुल महाजन ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपनी चौथी शादी को लेकर बात की। राहुल महाजन का तीन बार तलाक हो चुका है, लेकिन अब भी उनका प्यार और शादी से भरोसा नहीं उठा है। राहुल ने बताया कि वो चौथी बार शादी करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि वो अगले साल तक शादी कर लेंगे।
चौथी शादी को लेकर क्या बोले राहुल महाजन?
उज्जवल त्रिवेदी के पॉडकास्ट में बात करते हुए 51 साल के राहुल महाजन ने कहा कि वो चौथी बार शादी करना चाहेंगे और अगले साल तक शादी कर लेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी जितनी उम्र बढ़ती जाएगी, उनकी शादी का चांस कम होता जाएगा।
शादी से पहले लिव इन में रहेंगे राहुल महाजन
राहुल महाजन अपनी पिछली तीन शादियों के टूटने की वजह जल्दबाजी में लिए गए फैसलों को बताते हैं। राहुल महाजन ने कहा, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूं। मुझे लगता है मैं इकलौता हूं जो शादी में यकीन रखता हूं। लेकिन इस बार मैं शादी से पहले लिव इन में रहूंगा।"
राहुल महाजन ने कहा कि इस बार शादी करने से पहले वो अपनी लेडी लव के साथ 6 महीने या 1 साल तक लिव इन में रहने के बाद ही शादी करने का फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि 1-2 साल डेट करने के बाद भी शादी का सोच सकते हैं।
राहुल महाजन बोले- मैं किसी न किसी रिश्ते में रहूंगा
राहुल ने कहा, "मैं किसी न किसी रिश्ते में रहूंगा, ये तो पक्का है। वरना जिंदगी में बहुत अकेलापन हो जाता है। कोई न कोई चाहिए जो आपकी जर्नी देख पाए। मैं चाहता हूं कोई तो साक्ष बने मेरी जिंदगी का। मैं भी किसी की जिंदगी का साक्ष बनूं।"
राहुल बोले- कम उम्र में शादी करना बेहतरीन होता है
राहुल महाजन का मानना है कि कम उम्र में शादी करना बेहतरीन होता है। क्योंकि तब कपल साथ में ही आगे बढ़ता है, कपल को पता ही नहीं चलता है कि उनकी शादी हो गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कम लोग ही देखे हैं जिनकी 20-25 की उम्र में शादी हो और उनका रिश्ता टूटा हो।
2006 में हुई थी राहुल महाजन की पहली शादी
राहुल महाजन की पहली शादी की बात करें तो उनकी पहली शादी साल 2006 में पायलट श्वेता सिंह से हुई थी। ये रिश्ता ज्यादा समय नहीं चला और 2008 के आसपास दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद राहुल महाजन ने मार्च 2010 में रियलिटी शो राहुल दुल्हनिया ले जाएगा (स्वयंवर) के जरिए डिंपी गांगुली से शादी की। कुछ सालों बाद उनकी ये शादी भी टूट गई थी। राहुल महाजन ने नवंबर 2018 में कजाकिस्तान की मॉडल नतालिया इलिना से शादी की थी। करीब पांच साल बाद, 2023 में दोनों का तलाक हो गया था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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