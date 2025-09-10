बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद क्यों अरमान से हो गया था ब्रेकअप, बोलीं- जो हमारे साथ किया जा रहा था…

बिग बॉस 7 में नजर आईं तनीषा मुखर्जी ने अरमान कोहली संग अपनी रिलेशनशिप को लेकर बात की। तनीषा और अरमान की रिलेशनशिप घर के अंदर शुरू हुई थी। हालांकि, घर से बाहर आने के कुछ महीनों बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था।

बिग बॉस सीजन 7 में तनीषा मुखर्जी और एक्टर अरमान कोहली के बीच एक रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी। घर के अंदर कई बार अरमान कोहली को तनीषा मुखर्जी से बुरा बर्ताव करते देखा जाता था। खुद सलमान खान ने तनीषा को समझाया था कि उन्हें अरमान के बर्ताव को लेकर बोलना चाहिए। तनीषा और अरमान का ये रिश्ता घर के बाहर आने के कुछ महीनों बाद खत्म हो गया था। तनीषा ने बताया क्यों उनका और अरमान कोहली का रिश्ता खत्म हुआ।

क्या बिग बॉस के लिए ही थी तनीषा और अरमान की रिलेशनशिप विकी लालवाणी के साथ खास बातचीत में तनीषा ने इस बारे में बात की। तनीषा से पूछा गया कि उस रिश्ते ने आपको क्या सिखाया? इसपर तनीषा ने कहा कि रिलेशनशिप बिग बॉस पर थी। आप ने सबकुछ देखा है। उतना ही था। इसपर तनीषा से पूछा गया कि क्या वो सिर्फ शो के लिए था? तनीषा ने जवाब में कहा, “ बस उतना ही था, उतना ही हुआ। बाहर आने के दो-तीन महीने के बाद खत्म हो गया।”

अरमान संग क्यों हुआ ब्रेकअप उस रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए तनीषा ने कहा,"ये बहुत अजीब चीज है। एक घर में अगर आप दो लोगों को बार-बार साथ में रखोगे तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बन जाएगा।" तनीषा ने कहा, "रिलेशनशिप वही है जो पल आप साथ में बिताते हैं। तो अगर आप बार-बार किसी के साथ पल क्रिएट करते जाओगे, जो हमारे साथ किया जा रहा था तो एक रिलेशनशिप बन जाएगा, लेकिन जब वो पल खत्म हो जाएंगे और असली इंसान बाहर निकलेगा…और वो पल इतने कंट्रोल्ड पल नहीं हो रहे हैं और असली लाइफ के पल हो रहे हैं, तब सब बदल जाता है।"