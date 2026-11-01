सलमान खान पर स्काउट OP की टीम ने उठाए सवाल? शेयर किए ऐसे वीडियो जिसमें...
सलमान खान ने शनिवार को स्काउट OP की क्लास लगाई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों उन्होंने काशवी के सामने लव का स्टैंड नहीं लिया? बीते वीकेंड के वार के बाद स्काउट OP की टीम ने मेकर्स और सलमान खान पर सवाल उठाए हैं।
बिग बॉस 20 के बीते वीकेंड के वार पर सलमान खान ने स्काउट OP पर सवाल उठाए। उन्होंने स्काउट से कहा कि वो न दोस्त के लिए लॉयल हैं और न ही बहन के लिए। सलमान ने स्काउट OP से पूछा कि जब उनकी गर्लफ्रेंड काशवी लव के बारे में इतना कुछ बोल रही थीं, तो उन्होंने स्टैंड क्यों नहीं लिया? वीकेंड के वार के एपिसोड के बाद तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कई यूजर्स ने आरोप लगाया कि मेकर्स और सलमान खान स्काउट के खिलाफ पक्षपात कर रहे हैं। स्काउट OP की टीम ने भी ऐसे वीडियो शेयर किए हैं जिसमें यूजर्स मेकर्स और सलमान खान पर सवाल उठा रहे हैं।
स्काउट के साथ मेकर्स कर रहे पक्षपात?
स्काउट OP की टीम ने भी उनके इंस्टाग्राम पर ऐसे ही यूजर्स की वीडियो शेयर की है जो मेकर्स और सलमान खान पर सवाल उठाते नजर आए। ऐसे वीडियो शेयर करके स्काउट की टीम ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो भी ऐसा ही सोचते हैं।
जानबूझकर स्काउट को किया जा रहा टारगेट?
स्काउट के इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर किया गया है। reality_rant_ नाम की यूजर का वीडियो स्काउट की टीम ने शेयर किया है। इस वीडियो में यूजर कहती हैं- मैं चाहती हूं कि बिग बॉस से स्काउट बाहर हो जाएं। मेकर्स आप स्काउट को निकाल दो क्योंकि आपका तो एक ही टारगेट रह गया है। हर वीकेंड के वार पर स्काउट और यंग को पकड़ कर लताड़ना है। स्काउट तूने ये किया, वो किया। अच्छा स्काउट तूने ये नहीं किया। हर बात पर भाई…एकदम इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं। इससे अच्छा तो स्काउट बाहर आ जाए वो ज्यादा अच्छा है।
सोशल मीडिया यूजर्स ने भी उठाए सवाल
वीडियो में यूजर आगे कहती हैं- लव और स्काउट दोनों का आपस में मामला सुलझ गया था। स्काउट ने लव को सॉरी बोल दिया। लेकिन नहीं मेकर्स को तो गड़ा मुर्दा उखाड़ना है क्योंकि उन्हें पता है कि टीआरपी यहीं से आ रही है। तो वो लोग अब ये प्वाइंट उठा रहे हैं कि स्काउट आपने लव के लिए क्यों स्टैंड नहीं लिया? अरे नहीं लिया तो ठीक है, खत्म हो गया। अब आप वापस से वो टॉपिक क्यों उठा रहे हो? फिर काशवी को लेकर आप बीच में आ रहे हो बिना मतलब के। क्यों?
यूजर्स ने पूछा कि क्यों दोबारा लाया गया लव और स्काउट का टॉपिक?
स्काउट के पेज पर एक दूसरा वीडियो शेयर किया गया है जिसमें यूजर ने लिखा है कि मेकर्स स्काउट को लेकर पक्षपात कर रहे हैं। फिर से स्काउट की क्लास क्यों लगाई गई, जब रोहित शेट्टी पहले ही उस बारे में बात कर चुके थे? एक यूजर का वीडियो शेयर किया गया है जहां वो यूजर पूछ रहा है कि टीआरपी के लिए कितनी बार स्काउट को टारगेट किया जाएगा?
वीकेंड के वार पर लगी स्काउट की क्लास
बता दें, बीते वीकेंड के वार पर सलमान खान ने स्काउट की क्लास लगाते हुए उनसे पूछा था कि क्या वो छोटे बच्चे हैं कि वो लव से मैन्यूपुलेट हो जाएंगे? स्काउट ने जब कहा कि वो नहीं मानते हैं कि लव ने उन्हें फंसाया है, तब सलमान ने उनसे पूछा कि उन्होंने काशवी के सामने ये स्टैंड क्यों नहीं लिया? सलमान ने कहा कि अगर वो वहां होते तो ऐसा होने ही नहीं देते। सलमान ने ये भी कहा कि अगर वो स्काउट की जगह होते तो वो अपने पार्टनर को वहीं टोक देते।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना