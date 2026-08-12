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Bigg Boss 20 Promo: नए प्रोमो में दिखा सलमान खान का जलवा, कंटेस्टेंट को मिलेगी अनोखी पॉवर

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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बिग बॉस 20 का नया प्रोमो सामने आ गया है। इस प्रोमो में सलमान अपने दबंग अवतार में नजर आ रहे हैं। एक्टर ने शो की एक स्पेशल पॉवर के बारे में जानकारी दी है। इस बार कंटेस्टेंट एक खास पॉवर दी जाएगी जो अब तक के पिछले सीजन में कभी नहीं दी गई।

Bigg Boss 20 Promo salman khan
बिग बॉस 20 के नए प्रोमो में दिखा सलमान का जलवा

बिग बॉस 20 धमाकेदार होने वाला है। आज मेकर्स ने अपनी ऑडियंस को सरप्राइज देते हुए नया प्रोमो रिलीज कर दिया है। इस प्रोमो के ग्रैंड स्तर को देखकर आप समझ सकते हैं कि 20वां सीजन कितना ग्रैंड होने वाला है। नए प्रोमो में सलमान खान दो खास वरदान के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। एक्टर ने कहा कि इस सीजन में सभी कंटेस्टेंट को एक नहीं बल्कि 2 वरदान मिलेंगे जिससे वो खुद को बचा सकते हैं और उन्हें बाहर जाने के डर से सेफ खेलने की भी जरूर नहीं।

बिग बॉस 20 में सलमान खान देंगे कंटेस्टेंट को वरदान

बिग बॉस 20 के नए प्रोमो में सलमान खान को एक अखाड़े में देखा जा सकता है। यहां दो लोग आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को वार कर घायल हो कर बेहोश हो जाते हैं। सलमान की दबंग एंट्री होती है और वो दोनों घायल खिलाड़ियों को एक-एक वरदान देते हैं जिसके बाद दोनों खिलाड़ी उठ खड़े होते हैं और फिर से वार करते हैं। सलमान ने इस प्रोमो के जरिए बताया है कि बिग बॉस के इस सीजन में भी कंटेस्टेंट को दो बार वरदान दिए जाएंगे। मतलब नॉमिनेट हुए कंटेस्टेंट खुद को दो बार सुरक्षित कर सकते हैं।

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बिग बॉस 20 का फॉर्मेट

हाल में शो के फॉर्मेट की भी जानकारी सामने आई थी। बताया जा रहा है कि इस बार अप्रोच किए गए कंटेस्टेंट जोड़ियों में शो में एंट्री लेंगे। ऐसे 8 जोड़ियां शो में आएंगी और दो टीम होंगी जो गेम को आगे बढ़ाएगी। इस बार का गेम पहले सीजन की तुलना में ज्यादा मजेदार होने वाला है। मेकर्स गेम और टास्क पर फोकस रखने के बाद कंटेस्टेंट की बॉन्डिंग और उनके बाहर के रिश्तों को लेकर भी ट्विस्ट ला सकते हैं।

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बिग बॉस 20 क कंटेस्टेंट की लिस्ट
ताजा रिपोर्ट की मानें तो इस बार इन्फ्लूएंसर पर कम और टीवी सेलेब्रिटीज को ज्यादा अप्रोच किया गया है। बिग बॉस खबरी के मुताबिक इस बार जिन सेलेब्रिटीज को शो के लिए अप्रोच किया जा रहा है उनके नाम हैं अर्जुन बिजलानी, अंजलि अरोड़ा, एल्विश यादव की एक्स गर्लफ्रेंड और यूट्यूबर कीर्ति मेहरा,प्रणाली राठोड, रुरु ठाकुर,फैजल शेख, युक्ति कपूर, माही विज, पर्ल वी पुरी, कॉमेडियन सुनील पाल, करण पटेल, सेंटी शर्मा, रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती, हरभजन सिंह की पत्नी गीता बसरा, जेनिफर विंगेट, एल्नाज नारौजी और ऋषिता कोठारी। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि एक्ट्रेस जन्नत जुबैर को भी शो के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। बिग बॉस 20, 6 सितंबर से शुरू होने जा रहा है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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