अपनी ही बायोपिक को लेकर निराश हैं मैरी कॉम, प्रियंका चोपड़ा की फिल्म पर बोलीं, 'कहानी के कुछ हिस्से...

मैरी कॉम ने यह भी बताया कि उन्होंने 'बिग बॉस 20' में शामिल होने का फैसला क्यों किया। मैरी ने कहा कि वह सालों से यह शो देखती आ रही थीं, लेकिन अब वह खुद घर के अंदर के अनुभव को जीना चाहती थीं।

Bigg Boss 20: टीवी का फेमस विवादित शो 'बिग बॉस 20' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है। ये शो लगातार खबरों में छाया है। शो पर आए कंटेस्टेंट भी शो के बढ़ने के साथ ही अपना असली रंग दिखाते नजर आ रहे हैं। बीते हफ्ते शो से बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम बाहर हुई हैं। मैरी जितने दिन भी घर में रहीं, उन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया। साथ ही घरवालों के साथ भी उनका रिश्ता काफी अच्छा रहा। शो से बाहर आने के बाद मैरी कॉम लगातार इंटरव्यू दे रही हैं। वो घरवालों के साथ-साथ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी खुलकर बात करती नजर आ रही हैं। इसी बीच मैरी कॉम ने अपनी बायोपिक को लेकर भी बात की और बताया कि साल 2014 में उन पर बनीं फिल्म 'मैरी कॉम' से काफी निराश हैं। आइए जानते हैं आखिर मैरी ने ऐसा क्यों कहा?

'मुझे नहीं लगता कि अब कोई सीक्वल आना चाहिए' साल 2014 में मैरी कॉम के जीवन पर एक फिल्म बनी थी, जिसका नाम था 'मैरी कॉम'। उनकी बायोपिक में मैरी का रोल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने निभाया था। शो से बाहर आने के बाद मैरी कॉम ने 'स्क्रीन' को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी फिल्म 'मैरी कॉम' को लेकर बात की। बॉक्सिंग चैम्पियन ने बताया कि फिल्म में उनके संघर्ष की पूरी सच्चाई नहीं दिखाई गई। मैरी कॉम ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि अब कोई सीक्वल आना चाहिए; मेरी कहानी तो सभी जानते हैं। मेरा करियर और मेरा सफर पहले ही फिल्म और मेरी किताब 'अनब्रेकेबल' में दिखाया जा चुका है। हालांकि, वह बायोपिक पूरी तरह से सच नहीं थी।'

फिल्म में मेरी सिर्फ 10 प्रतिशत ही दिखाया गया मैरी ने आगे कहा, 'मुझे लगा कि कहानी के कुछ हिस्से रियल नहीं थे। इसमें मेरे संघर्ष और कड़ी मेहनत का सिर्फ 10 प्रतिशत ही दिखाया गया था। अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगे, तभी आपको मेरे संघर्ष और कड़ी मेहनत का पता चलेगा। आगे की जिंदगी में क्या होगा, यह तो नहीं पता, लेकिन मैं यही चाहती हूं कि मेरा भविष्य सुखद और खुशहाल हो। लोग जानना चाहते हैं कि क्या मेरी जिंदगी में प्यार के लिए कोई जगह होगी। अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है, तो मैं तब तय करूंगी।'