अपनी ही बायोपिक को लेकर निराश हैं मैरी कॉम, प्रियंका चोपड़ा की फिल्म पर बोलीं, 'कहानी के कुछ हिस्से...
मैरी कॉम ने यह भी बताया कि उन्होंने 'बिग बॉस 20' में शामिल होने का फैसला क्यों किया। मैरी ने कहा कि वह सालों से यह शो देखती आ रही थीं, लेकिन अब वह खुद घर के अंदर के अनुभव को जीना चाहती थीं।
Bigg Boss 20: टीवी का फेमस विवादित शो 'बिग बॉस 20' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है। ये शो लगातार खबरों में छाया है। शो पर आए कंटेस्टेंट भी शो के बढ़ने के साथ ही अपना असली रंग दिखाते नजर आ रहे हैं। बीते हफ्ते शो से बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम बाहर हुई हैं। मैरी जितने दिन भी घर में रहीं, उन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया। साथ ही घरवालों के साथ भी उनका रिश्ता काफी अच्छा रहा। शो से बाहर आने के बाद मैरी कॉम लगातार इंटरव्यू दे रही हैं। वो घरवालों के साथ-साथ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी खुलकर बात करती नजर आ रही हैं। इसी बीच मैरी कॉम ने अपनी बायोपिक को लेकर भी बात की और बताया कि साल 2014 में उन पर बनीं फिल्म 'मैरी कॉम' से काफी निराश हैं। आइए जानते हैं आखिर मैरी ने ऐसा क्यों कहा?
'मुझे नहीं लगता कि अब कोई सीक्वल आना चाहिए'
साल 2014 में मैरी कॉम के जीवन पर एक फिल्म बनी थी, जिसका नाम था 'मैरी कॉम'। उनकी बायोपिक में मैरी का रोल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने निभाया था। शो से बाहर आने के बाद मैरी कॉम ने 'स्क्रीन' को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी फिल्म 'मैरी कॉम' को लेकर बात की। बॉक्सिंग चैम्पियन ने बताया कि फिल्म में उनके संघर्ष की पूरी सच्चाई नहीं दिखाई गई। मैरी कॉम ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि अब कोई सीक्वल आना चाहिए; मेरी कहानी तो सभी जानते हैं। मेरा करियर और मेरा सफर पहले ही फिल्म और मेरी किताब 'अनब्रेकेबल' में दिखाया जा चुका है। हालांकि, वह बायोपिक पूरी तरह से सच नहीं थी।'
फिल्म में मेरी सिर्फ 10 प्रतिशत ही दिखाया गया
मैरी ने आगे कहा, 'मुझे लगा कि कहानी के कुछ हिस्से रियल नहीं थे। इसमें मेरे संघर्ष और कड़ी मेहनत का सिर्फ 10 प्रतिशत ही दिखाया गया था। अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगे, तभी आपको मेरे संघर्ष और कड़ी मेहनत का पता चलेगा। आगे की जिंदगी में क्या होगा, यह तो नहीं पता, लेकिन मैं यही चाहती हूं कि मेरा भविष्य सुखद और खुशहाल हो। लोग जानना चाहते हैं कि क्या मेरी जिंदगी में प्यार के लिए कोई जगह होगी। अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है, तो मैं तब तय करूंगी।'
'बिग बॉस 20' के बाद लोगों ने असली मैरी को जाना
मैरी कॉम ने यह भी बताया कि उन्होंने 'बिग बॉस 20' में शामिल होने का फैसला क्यों किया। मैरी ने कहा कि वह सालों से यह शो देखती आ रही थीं, लेकिन अब वह खुद घर के अंदर के अनुभव को जीना चाहती थीं। मैरी ने कहा, 'बिग बॉस में शामिल होने के पीछे मेरा मकसद इसके फॉर्मेट को अनुभव करना था। मैं कई सालों से यह शो देख रही थी, लेकिन जब तक आप खुद इसमें हिस्सा नहीं लेते, तब तक आप इसे समझ नहीं सकते। मैं चाहती थी कि लोग मेरे सफर के बारे में जानें। बॉक्सिंग का सफर अलग है, लेकिन दुनिया भर में बहुत से लोग शायद असली मैरी कॉम को नहीं जानते थे। अब, शो के बाद, वे जानते हैं कि मैं सिर्फ एक बॉक्सर ही नहीं, बल्कि एक मां और एक इंसान भी हूं। इतने सालों तक लोगों को लगता था कि मुझे खाना बनाना या घर के छोटे-मोटे काम नहीं आते होंगे। यह उन धारणाओं को गलत साबित करने का एक मौका था।'
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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