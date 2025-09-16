Bigg Boss 19: अपने ही दोस्त अमाल के खिलाफ हुए जीशान कादरी, अभिषेक ने की सजा की मांग

बिग बॉस 19 का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें जीशान कादरी अपने दोस्त अमाल के लिए मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं। अभिषेक बजाज और प्रणित मोरे ने बिग बॉस से एक्शन लेने की बात कही है।

बिग बॉस 19 में इस हफ्ते के कैप्टेन अमाल मलिक की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। घर के कुछ सदस्यों ने अमाल का काम बढाने के लिए घर की ड्यूटी करने से ही मना कर दिया है। शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें घरवालों को दो गुटों में में देखा जा सकता है। एक तरफ जीशान कादरी हैं और दूसरी तरफ उनका विरोध करने वाले कंटेस्टेंट अभिषेक, प्रणित और खुद अमाल हैं। नये प्रोमो में देखा जा सकता है कि जीशान घरवालों को उन्हें बायकाट करने के लिए खुली चेतावनी देते दिख रहे हैं।

जीशान ने लिया अमाल से पंगा नए प्रोमो में देखा जा सकता है कि अभिषेक बिग बॉस के कैमरे के सामने खड़े होकर किसी की हेल्थ पर बात कर रहे हैं। वहीं बसीर कहते दिख रहे हाँ कि उन्हें दूसरों की तकलीफ देखकर मज़ा आ रहा है। प्रणित कहते हैं सजा मिलनी चाहिए। अमाल, जीशान के पास जाकर उन्हें सजा देनी की बात करते हैं। लेकिन जीशान कहते हैं ‘तुम कौन हो बे’। अब आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जीशान, अमाल की कैप्टेनसी के खिलाफ क्यों गए हैं।