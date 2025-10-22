'इसके पास तो पैसे ही नहीं हैं', गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए जीशान ने अनुराग के सामने रखी थी ये शर्त

Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19 Zeeshan Qadri Recalls first meeting with Anurag Kashyap Gangs Of Waasyepur thought he does not have money
संक्षेप: बिग बॉस 19 में नजर आए जीशान कादरी ने अनुराग कश्यप के साथ अपनी पहली मिटिंग के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि जब वो गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए अनुराग कश्यप के ऑफिस गए तो उन्हें लगा कि उनके पास तो पैसे ही नहीं हैं। 

Wed, 22 Oct 2025 10:48 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
गैंग्स ऑफ वासपुर के राअटर और बिग बॉस 19 में नजर आए जीशान कादरी ने अनुराग कश्यप के साथ अपनी पहली मुलाकात याद की। उन्होंने बताया कि अनुराग कश्यप जमीन से जुड़े शख्स हैं। उन्होंने बताया कि जब वो फिल्म के लिए अनुराग कश्यप के ऑफिस गए थे तो उन्हें लगा कि अनुराग कश्यप के पास तो पैसे ही नहीं हैं, अनुराग कश्यप कैसे उनकी फिल्म बनाएंगे।

सिद्धार्थ कनन के साथ खास बातचीत में जीशान कादरी ने बताया कि उन्हें अब का तो नहीं पता, लेकिन पहले अनुराग कश्यप से मिलना इतना आसान था कि उनका कुक भी उनके सामने खड़ा हो जाता था और कहता था कि चीनी खत्म हो गई है और अनुराग कश्यप पैसे देते थे। जीशान ने कहा कि अनुराग कश्यप ने अपने आसपास कोई बाउंड्री नहीं बनाई थी, वो कोई चारदीवारी में नहीं रहते और न ही उनके साथ बॉडीगार्ड्स होते हैं।

अनुराग ने जीशान को दिया था अपना नंबर

जीशान ने बताया कि उनकी पहली मुलाकात अनुराग कश्यप से पृथ्वी थिएटर में हुई थी। वहीं, जीशान कादरी ने अनुराग कश्यप को गैंग्स ऑफ वासेपुर की कहानी सुनाई थी। इसके बाद, अनुराग कश्यप ने जीशान को अपना नंबर दिया और उन्हें अपने ऑफिस बुलाया। जीशान कादरी ने कहा कि वो पहले भी दो बार अनुराग के ऑफिस जा चुके थे, लेकिन तब उन्हें वहां से ये कहकर जाने को कहा जाता था कि यहां कोई नहीं रहता है।

जब जीशान को लगा अनुराग के पास पैसे नहीं हैं

जीशान कादरी ने बताया कि वहां पर वो अनुराग कश्यप का इंतजार कर रह थे। तब अनुराग कश्यप के दो कुक आए और उन्होंने कहा कि सर नहीं हैं। इसपर जीशान ने कहा कि पता है, आ रहे हैं। जीशान ने कहा कि जब इंतजार करते हुए आधा घंटा हो गया तो वो ऑफिस से बाहर निकल कर चाय पीने आए। उन्होंने बाहर देखा कि अनुराग कश्यप ऑटो से उतर रहे हैं। अनुराग को ऑटो से उतरता देख जीशान ने सोचा- ‘इस आदमी के पास तो पैसे ही नहीं हैं, ये क्या मेरी फिल्म बनाएगा। मैं गलत आ गया हूं।’

जीशान ने आगे बताया कि इसके बाद अनुराग ने उन्हें देखा और अपने घर के अंदर ले गए और जीशान के लिए भी चाय बनवाई। जीशान ने कहा कि अनुराग ने तब उन्हें साइन किया और कहा कि उन्हें जितना भी वासेपुर के बारे में पता है वो सब लिखकर लेकर आएं। उन्होंने जीशान से पूछा कि उन्हें क्या करना है फिल्म में।

जीशान ने रखी थी शर्त

जीशान ने तब अनुराग से कहा कि उन्हें फिल्म में डेफनिट का किरदार करना है। जीशान ने अनुराग से कहा कि यही शर्त हैं उनकी, उसी शर्त पर वो कहानी लेकर आए हैं। जीशान से पूछा गया कि अगर उन्हें अनुराग डेफनिट का किरदार नहीं देते तो वो क्या वो फिल्म नहीं बनाते? इसपर जीशान ने कहा कि फिल्म तो बनती, पर फिर कोई और बनाता।

