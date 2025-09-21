BB19 New Promo: सलमान की बात सुन उड़ेंगे अशनूर के तोते, अभषेक के सामने खोलेंगे एक्ट्रेस की पोल

Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar: ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड में सलमान खान शो की सबसे मशहूर जोड़ियों में से एक अभिषेक बजाज और अशनूर कौर की पोल खोलते नजर आएंगे। रविवार को काजोल सेट पर बतौर मेहमान आएंगी।

Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar: 'बिग बॉस 19' के आज रविवार के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में सलमान खान के साथ स्टेज पर उनकी को-स्टार रह चुकीं एक्ट्रेस काजोल नजर आएंगी। जियो हॉटस्टार पर काजोल के शो 'द ट्रायल' का दूसरा सीजन रिलीज हो चुका है और इसी के प्रमोशन के लिए काजोल बिग बॉस 19 का हिस्सा बनने वाली हैं। शनिवार को जहां गौरव खन्ना की क्लास लगी थी, वहीं रविवार के वार में सलमान खान अशनूर कौर को रियलिटी चेक देते नजर आएंगे। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है।

वीकेंड का वार में सामने आएगी हकीकत सलमान खान प्रोमो वीडियो में अभिषेक बजाज से पूछते नजर आ रहे हैं कि कैप्टन अभिषेक, क्या आपको पता है कि आपके कैप्टन बनने के पीछे किसका हाथ है? जब अभिषेक अशनूर का नाम लेते हैं तो सलमान खान कहते हैं- आप जैसे दोस्त सबको मिलें। सलमान खान ने कहा- आपका जेनुएन कनेक्शन बना है, लेकिन क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है? सलमान खान ने अशनूर से कहा- जब सेव करने के लिए 2 नाम लेने थे, तब आपने अभिषेक का नाम नहीं लिया। अशनूर का चेहरा उतरा साफ देखा जा सकता था।

सलमान की बात सुन अशनूर के उड़े तोते सलमान खान ने अभिषेक बजाज से कहा- आप जूते की नोंक पर रखते हो ना दुनिया को? और आपके खुद के दोस्त आपको जूते की नोंक पर रखते हैं। सलमान खान की बात सुनने के बाद अभिषेक जहां झूठी मुस्कान देने की कोशिश कर रहे थे, वहीं अशनूर कौर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अब देखना यह है कि इस एपिसोड के बाद क्या अभिषेक और अशनूर की केमिस्ट्री में कोई फर्क देखने को मिलता है या नहीं।