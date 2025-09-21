Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar New Promo Salmna Khan to Expose Ashnoor Kaur and Abhishek Relation BB19 New Promo: सलमान की बात सुन उड़ेंगे अशनूर के तोते, अभषेक के सामने खोलेंगे एक्ट्रेस की पोल, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBigg Boss 19 Weekend ka Vaar New Promo Salmna Khan to Expose Ashnoor Kaur and Abhishek Relation

BB19 New Promo: सलमान की बात सुन उड़ेंगे अशनूर के तोते, अभषेक के सामने खोलेंगे एक्ट्रेस की पोल

Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar: ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड में सलमान खान शो की सबसे मशहूर जोड़ियों में से एक अभिषेक बजाज और अशनूर कौर की पोल खोलते नजर आएंगे। रविवार को काजोल सेट पर बतौर मेहमान आएंगी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 08:21 AM
share Share
Follow Us on
BB19 New Promo: सलमान की बात सुन उड़ेंगे अशनूर के तोते, अभषेक के सामने खोलेंगे एक्ट्रेस की पोल

Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar: 'बिग बॉस 19' के आज रविवार के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में सलमान खान के साथ स्टेज पर उनकी को-स्टार रह चुकीं एक्ट्रेस काजोल नजर आएंगी। जियो हॉटस्टार पर काजोल के शो 'द ट्रायल' का दूसरा सीजन रिलीज हो चुका है और इसी के प्रमोशन के लिए काजोल बिग बॉस 19 का हिस्सा बनने वाली हैं। शनिवार को जहां गौरव खन्ना की क्लास लगी थी, वहीं रविवार के वार में सलमान खान अशनूर कौर को रियलिटी चेक देते नजर आएंगे। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है।

वीकेंड का वार में सामने आएगी हकीकत

सलमान खान प्रोमो वीडियो में अभिषेक बजाज से पूछते नजर आ रहे हैं कि कैप्टन अभिषेक, क्या आपको पता है कि आपके कैप्टन बनने के पीछे किसका हाथ है? जब अभिषेक अशनूर का नाम लेते हैं तो सलमान खान कहते हैं- आप जैसे दोस्त सबको मिलें। सलमान खान ने कहा- आपका जेनुएन कनेक्शन बना है, लेकिन क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है? सलमान खान ने अशनूर से कहा- जब सेव करने के लिए 2 नाम लेने थे, तब आपने अभिषेक का नाम नहीं लिया। अशनूर का चेहरा उतरा साफ देखा जा सकता था।

सलमान की बात सुन अशनूर के उड़े तोते

सलमान खान ने अभिषेक बजाज से कहा- आप जूते की नोंक पर रखते हो ना दुनिया को? और आपके खुद के दोस्त आपको जूते की नोंक पर रखते हैं। सलमान खान की बात सुनने के बाद अभिषेक जहां झूठी मुस्कान देने की कोशिश कर रहे थे, वहीं अशनूर कौर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अब देखना यह है कि इस एपिसोड के बाद क्या अभिषेक और अशनूर की केमिस्ट्री में कोई फर्क देखने को मिलता है या नहीं।

सलमान खान करेंगे काजोल का स्वागत

'वीकेंड का वार' में सलमान खान स्टेज पर काजोल का स्वागत करेंगे और दोनों रंग जमाते नजर आएंगे। सलमान खान और काजोल जब एक साथ होंगे तब एक्टर जिशू सेन गु्प्ता उनसे कहेंगे कि 'प्यार किया तो डरना क्या' में आपकी जोड़ी कमाल थी। तो सर एक बार फिर से हो जाए। इसके बाद सलमन खान और काजोल इस फिल्म के गाने पर एक साथ परफॉर्म करते नजर आएंगे। वहीं काजोल सलमान को छेड़ते हुए कहेंगी कि बस जैकेट और टीशर्ट निकाल दो। जाहिर तौर पर नया एपिसोड काफी सारी मस्ती लेकर आने वाला है।

Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।