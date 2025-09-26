Bigg Boss 19 This Contestant Beat Gaurav Khanna Become New Captain Of House Bigg Boss 19 : गौरव खन्ना को हराकर इस कंटेस्टेंट ने मारी बाजी, यह हैं बिग बॉस के नए कैप्टन, Bigg-boss Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19 This Contestant Beat Gaurav Khanna Become New Captain Of House

Bigg Boss 19 : गौरव खन्ना को हराकर इस कंटेस्टेंट ने मारी बाजी, यह हैं बिग बॉस के नए कैप्टन

गौरव खन्ना को लेकर इस बार फैंस को काफी उम्मीद थी कि वह घर के नए कैप्टन बनेंगे। लेकिन इस बार फैंस को निराश होना पड़ेगा क्योंकि ऐसा हो नहीं पाया है। जानें कौन बना है घर का नया कैप्टन।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 07:38 AM
बिग बॉस हाउस में कैप्टेंसी टास्क चल रहा था। इस बार कैप्टेंसी के लिए 2 कंटेस्टेंट्स जो खड़े थे, वो थे गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट। फैंस को गौरव खन्ना की जीत की काफी उम्मीद थी, लेकिन इस शॉकिंग ट्विस्ट से सबको झटका लगेगा क्योंकि गौरव नहीं, फरहना भट्ट इस टास्क को जीत गई हैं। उन्होंने गौरव खन्ना को हराकर कैप्टेंसी की जिम्मेदारी ले ली है।

क्या हुआ शो में

शो में आपको खूब हंगामे होते दिखेंगे। वैसे बता दें कि टास्क के दौरान पहले गौरव को अच्छा सपोर्ट मिला जब उन्हें अभिषेक बजाज, कुनिका सदानंद, अशनूर कौर, आवेज दरबार, प्रानित और मृदुल का सपोर्ट मिला। लेकिन फिर अमाल मलिक, बसीर, नेहल, जीशान, नीलम, शेहबाज और तान्या, फरहाना भट्ट को सपोर्ट करते हैं। एंड में फिर फरहाना की जीत होती है ज्यादा सपोर्ट से।

होंगे और हंगामे

फरहाना के बारे में बता दें कि वह इस सीजन की कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स में से एक हैं। वह घर में कई कंटेस्टेंट्स से लड़ती नजर आती हैं। इतना विरोध होने के बाद भी वह कैप्टन बन गईं जो काफी शॉकिंग है।

अब जब कि फरहाना कैप्टन बन गई हैं तो जाहिर सी बात है घर में और हंगामे होंगे जब टास्क दिए जाएंगे और बाकी घरवालों को फरहाना की लीडरशिप में रहना होगा।

गौरव को आया था गुस्सा

वहीं कैप्टेंसी टास्क के दौरान गौरव खन्ना का गुस्सा भी सबको देखना पड़ा। जब फरहाना को सपोर्ट करने वालों ने गौरव को बैकफुट पर खेलने वाला कहा तो वह जोर से चिल्लाकर बोलते हैं आज के बाद कोई मुझे नहीं कहेगा कि मैं बैकफुट पर खेलता हूं। मैं ऐसा ही हूं।

