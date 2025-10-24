Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: मुझसे भिड़ेगी…अमाल का ऐसा रूप देख हैरान हुई तान्या, दोनों के बीच हुई जबरदस्त बहस

संक्षेप: बिग बॉस 19 में नजर आ रहे अमाल और तान्या की दोस्ती अब टूट चुकी है। नीलम की वजह से दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई देखी जा सकती है। अमाल ने तान्या को खुली चेतावनी दे दी है।

Fri, 24 Oct 2025 08:33 AM
बिग बॉस 19 में नजर आ रहे अमाल मलिक और तान्या मित्तल की दोस्ती में दरार आ गई है। शो के नए एपिसोड का प्रोमो सामने आया है जिसमें अमाल कभी दोस्त रही तान्या पर तंज कसते दिख रहे हैं। अमाल और तान्या की दोस्ती पहले हफ्ते से ही शुरू हो गई थी। शुरुआती हफ्तों में दोनों को एक दूसरे की फिक्र करते हुए देखा गया था। तान्या ने कई बार अमाल के लिए स्टैंड लिया, बाकी कंटेस्टेंट से पंगा लिया। अब अमाल ने ही तान्या पर तंज कसे हैं।

नए प्रोमो में देखा जा सकता है कि अमाल, तान्या से कहते हैं, “क्या कर लेगी? मुझसे भिड़ेगी। मुझसे भिड़ेगी। भिड़ के दिखा। इसको खुशी है कि पूरा वीकेंड का वार इसके ऊपर। अब सब बोलेंगे सलमान सर कि मैंने ही घर को वापस उथल-पुथल किया। पूरी कहानी मुझसे ही चल रही है।” अमाल की ये बातें सुन तान्या हैरान नजर आती हैं। उन्हें यकीन नहीं हुआ होगा कि कभी जिसे अच्छा दोस्त माना था वो ऐसे कैसे बोल सकता है।

दरअसल, तान्या और अमाल के बीच का विवाद नीलम की वजह से शुरू हुआ। चिट्ठी टास्क के बाद नीलम नहीं चाहती थीं कि उन्हें जिसने सबसे ज्यादा रुलाया है वो तान्या उस फरहाना से बातचीत करें। लेकिन तान्या को कई बार फरहाना के साथ बातें करते देखा गया। नीलम ने सबके सामने तान्या पर अपना गुस्सा निकाला। नीलम के समर्थन में अमाल भी तान्या के खिलाफ हो गए और ये पूरा विवाद शुरू हुआ। अब आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि तान्या का नया दोस्त कौन होगा।

