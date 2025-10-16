Bigg Boss 19: दुश्मन को बनाया दोस्त, वीकेंड के वार के बाद तान्या ने बदल लिया पूरा गेम?B

संक्षेप: बिग बॉस 19 में वीकेंड के वार के बाद तान्या मित्तल का खेल बदल गया है। घर में पहले दिन से अपनी स्ट्रगल की बातें करने वाली तान्या मित्तल ने बुधवार को कहा कि मालती ठीक कह रही थीं। वो जो स्ट्रगल-सट्रगल करती हैं, उन्हें उसे स्ट्रगल नहीं अपी ब्लेसिंग मानना चाहिए।

बिग बॉस 19 की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट तान्या मित्तल का इस बार का वीकेंड का वार काफी परेशानी वाला था। शो के होस्ट सलमान खान ने तान्या मित्तल से उनके खेल को लेकर सवाल किए थे। वहीं, सलमान खान ने तान्या मित्तल के रोने पर भी सवाल उठाए थे। सलमान खान ने तान्या से पूछा था कि क्या वो मालती के आने के बाद से इनसिक्योर हो गई हैं? वीकेंड के वार के बाद अब तान्या मित्तल का खेल बदल गया है।

तान्या और मालती की होगी दोस्ती? मालती चाहर जब घर में आई थीं तो सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था कि मालती ने तान्या को रियलिटी चेक दिया है। तान्या मालती को बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं, लेकिन बीते एपिसोड में देखने को मिला कि तान्या मालती के साथ बातचीत करती और उनके साथ बॉन्ड करती नजर आईं। इतना ही नहीं, तान्या नेहल से भी बातचीत करती नजर आईं।

मालती के साथ खड़ी हुईं तान्या बुधवार के एपिसोड में देखने को मिला कि जब मालती की गलती से घर में कम राशन आता है तो सभी घरवाले मालती पर बरसने लगते हैं। जब सभी घरवाले मालती के खिलाफ होते हैं तब तान्या मित्तल मालती के पास जाती हैं और उन्हें खाना खाने के लिए मनाती नजर आती हैं। मालती भी तान्या से अपनी दिल की बातें शेयर करती नजर आईं।

लाइफ पार्टनर पर तान्या और मालती की बातचीत तान्या मालती से कहती हैं कि अगर वो सब हटा दें कि तून मेरी बुराई की थी, तो मुझे तू पसंद है। तान्या ने कहा कि वो मालती से प्रेरित होती हैं। उन्हें भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बनना है। इसके बाद एक जगह तान्या और मालती लाइफ पार्टनर को लेकर बातचीत करते नजर आए। मालती ने तान्या से पूछा कि उन्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। तान्या ने जो क्वालिटी गिनाईं उसपर मालती ने कहा कि इसके लिए लड़के की जरूरत क्या है। इसके बाद मालती ने कहा कि जब तक वो यहां हैं तान्या उनकी सेवा करें और वो तान्या के लिए स्टैंड लेंगी। तान्या उनसे कहती हैं कि वो स्टैंड नहीं भी लेंगी तब भी वो सेवा करेंगी।