Bigg Boss 19: तान्या मित्तल ने दिया कुनिका को करारा जवाब, गौरव खन्ना ने बोले-शेरनी अपने बच्चों को खा गई
बिग बॉस 19 का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें तान्या मित्तल, कुनिका को अपने अंदाज में करारा जवाब देती दिख रही हैं। गौरव खन्ना ने भी कुनिका को उनकी गलती के बारे में बताया।
बिग बॉस 19 ऑडियंस को पसंद आ रहा है। इस सीजन में टास्क की भरमार देखी जा रही है। अब घर में एक और टास्क खेला गया जिसने घरवालों की दोस्ती के पीछे की सच्चाई को सामने ला कर रख दिया है। एक नया टास्क परफॉर्म करना था जिसमें 19 मिनट तक का सही काउंट रखना था। इस दौरान कोई दूसरा कंटेस्टेंट 19 मिनट की काउंटिंग को भंग करने की कोशिश करेगा और उसे सच का आईना दिखाएगा। अब शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें तान्या मित्तल अपनी खास रही कुनिका पर अपनी भड़ास निकालते दिख रही हैं। गौरव खन्ना ने भी कुनिका को झूठा इंसान बताया।
तान्या ने दिया करारा जवाब
नए प्रोमो में तान्या, कुनिका से कहती हैं, “ये कौन सी दुनिया का सच है जिसमें किसी लड़की को इस बेसिस पे जज किया जा रहा है कि तुमने स्ट्रगल ही नहीं किया है। आप आए हो मेरा स्ट्रगल देखने? किसी की मां के बारे में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बोलोगे वो कब तक सहेगा बच्चा? अपने लिए यह सुनने के बाद कि तुम्हें बिग बॉस की टीम क्यों लाई? तब भी मैंने आपको पलट कर जवाब नहीं दिया। और यही मेरी मां की परवरिश है। मैं आपको मां मैं सोच ही नहीं सकती।”
गौरव खन्ना ने भी ठहराया गलत
आगे गौरव खन्ना आते हैं और कहते हैं, “शेरनी क्या अपने बच्चों को खाती है क्या? आपने तो उन्हीं को टांग दिया सिर्फ एक टास्क के लिए। हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके मन में है क्या? एक सेकंड का भी मलाल, एक सेकंड का भी दुख, एक सेकंड का भी गिल्ट नहीं है कि मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हंस रही हैं। पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। सिर्फ नजर उठा के एक बार देखिए दरवाजे पे कितनी भीड़ लगी है आपको सुनाने के लिए।”
टास्क में कुनिका ने कही ये बात
बता दें, इस टास्क में कुनिका ने तान्या के स्ट्रगल पर सवाल उठाए थे। उनकी मां की दी हुई परवरिश को लेकर भी बुरी बातें कहीं थीं। टास्क में तान्या अपने भावों पर कंट्रोल नहीं कर सकीं और रो पड़ी थीं। बाद में जीशान और गौरव खन्ना ने कुनिका को उनकी गलती का एहसास करवाने को कोशिश की।
