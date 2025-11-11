Bigg Boss 19: मृदुल तिवारी के इविक्शन पर सच हुआ तलहका का 89 दिन वाला प्रिडिक्शन? दर्शक शॉक्ड

संक्षेप: बिग बॉस 19 से मृदुल तिवारी के बाहर होने की तगड़ी बज है। अब लोगों को तहलका उर्फ सनी आर्या का कुछ दिन पुराना पोस्ट याद आ रहा है जिसमें उन्होंने मृदुल के बाहर होने की बात कही थी।

बिग बॉस 19 से मृदुल तिवारी के इविक्शन की खबर के बाद सनी आर्या उर्फ तहलका का पोस्ट चर्चा में आ गया है। उन्होंने दो हफ्ते पहले पोस्ट किया था कि 89वें एपिसोड से पहले मृदुल शो से बाहर आ जाएंगे। अब सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिनमें मृदुल के बाहर होने का दावा किया जा रहा है। एक फोटो में उन्हें गौरव खन्ना से गले मिलते भी दिखाया गया है। अचानक हुए इस इविक्शन के बाद अब एक बार फिर से बिग बॉस को स्क्रिप्टेड कहा जा रहा है।

क्या बोले थे सनी आर्या सनी आर्या बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट रह चुके हैं। वह मृदुल तिवारी के सपोर्टर हैं। तहलका ने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था। तहलका ने वीडियो में बोला था, दोस्तों मृदुल भाई के बारे में तगड़ी जानकारी मिली है, नाम नहीं लूंगा ये अंदर की जानकारी है। 89वें एपिसोड से पहले मृदुल को, छोटे भाई को निकाल दिया जाएगा। प्लानिंग के साथ निकाल दिया जाएगा। हाथ जोड़कर विनती है, छोटे भाई का इतना तहलका मचा दो ट्विटर से लेकर सब जगह भाई को ट्रेंडिंग पर ला दो जिससे कि सामने वाले बंदों की हालत खराब हो जाए जिससे कि पूरा का पूरा प्लान चेंज हो जाए। 89 एपिसोड से पहले मृदुल को निकालने की तैयारी हो चुकी है। 99 नहीं 10 हजार परसेंट हो चुकी है।



