Bigg Boss 19: अभिषेक-शाहबाज की हाथापाई के बाद बिग बॉस ने दोनों को सुनाई ये कड़ी सजा?

Bigg Boss 19: शाहबाज और अभिषेक बजाज की लड़ाई में बिग बॉस ने सुनाई कड़ी सजा। हाल के एपिसोड में दोनों के बीच हाथापाई हो गई थी। इस विवाद के बाद घरवाले दो ग्रुप में बट गए थे। अब दोनों कंटेस्टेंट को कड़ी सजा सुनाई गई है।

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हाल में घर में अब तक का सबसे बड़ा झगड़ा देखा गया जिसमें शहबाज बदेशा और अभिशेज बजाज ने शो का सबसे बड़ा नियम तोड़ते हुए एक दूसरे के साथ हाथापाई कर ली। बिग बॉस के नियम के अनुसार अगर कंटेस्टेंट किसी पर भी हाथ उठाते हैं तो उन्हें शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन अभिषेक और शहबाज को शो से बाहर करने की बजाय उन्हें ये कड़ी सजा दी गई है

बिग बॉस ने सुनाई सजा बताया जा रहा है कि शो का नियम तोड़ने हुए एक दूसरे के साथ हाथापाई करने के लिए बिग बॉस ने अभिषेक बजाज और शहबाज बदेशा को शो में रहने के दौरान तक नॉमिनेट दिया है। अब शो में जब तक ये दोनों कंटेस्टेंट रहेंगे ये हर हफ्ते ही नॉमिनेट रहेंगे। बिग बॉस के इस फैसले से घर के कुछ कंटेस्टेंट सपोर्ट इ है और कुछ को लग रहा है कि इतनी कड़ी सजा नहीं दी जानी चाहिए।