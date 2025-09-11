Bigg Boss 19 के इस हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान नहीं ये 2 स्टार कर सकते हैं एक कंटेस्टेंट को बाहर

बिग बॉस के फैंस इस हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान खान को मिस करने वाले हैं। सलमान जहां वीकेंड का वार में कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते हैं, वहीं इस बार 2 एक्टर्स शो में ट्विस्ट लेकर आएंगे।

बिग बॉस 19 के इस वीकेंड का वार का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि इस बार कोई एक कंटेस्टेंट बाहर होता, लेकिन इस बीच एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। इस वीकेंड का वार को सलमान खान शो होस्ट नहीं करने वाले हैं। सलमान की जगह 2 एक्टर्स शो को होस्ट करेंगे और वो हैं अक्षय कुमार और अरशद वारसी। अरशद पहले भी शो के होस्ट रह चुके हैं।

क्यों नहीं आएंगे सलमान खान नजर रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग के लिए लद्दाख में बिजी होंगे और इसलिए वह वीकेंड का वार शूट नहीं कर पाएंगे। वहीं अक्षय और अरशद अपनी फिल्म जॉली एलएलबी 3 के प्रमोशन के लिए आएंगे। दोनों 13 और 14 सितंबर के एपिसोड में नजर आएंगे।

अरशद कर चुके हैं शो को होस्ट बता दें कि अरशद, बिग बॉस के पहले सीजन के होस्ट रह चुके हैं। 18 साल बाद वह एक बार फिर शो को होस्ट करेंगे वो भी अक्षय के साथ। सौरभ शुक्ला भी दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं बाद में। अब देखते हैं कि अक्षय और अरशद किस कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय और अरशद एक-दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन शो में दोनों साथ मिलकर क्या करेंगे यह देखना दिलचस्प होगा।