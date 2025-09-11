Bigg Boss 19 Salman Khan To Miss Weekend Ka Vaar Akshay Kumar Arshad Warsi To Host Show To Promote Jolly LLB 3 Bigg Boss 19 के इस हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान नहीं ये 2 स्टार कर सकते हैं एक कंटेस्टेंट को बाहर, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Salman Khan To Miss Weekend Ka Vaar Akshay Kumar Arshad Warsi To Host Show To Promote Jolly LLB 3

Bigg Boss 19 के इस हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान नहीं ये 2 स्टार कर सकते हैं एक कंटेस्टेंट को बाहर

बिग बॉस के फैंस इस हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान खान को मिस करने वाले हैं। सलमान जहां वीकेंड का वार में कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते हैं, वहीं इस बार 2 एक्टर्स शो में ट्विस्ट लेकर आएंगे।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 06:08 AM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19 के इस हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान नहीं ये 2 स्टार कर सकते हैं एक कंटेस्टेंट को बाहर

बिग बॉस 19 के इस वीकेंड का वार का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि इस बार कोई एक कंटेस्टेंट बाहर होता, लेकिन इस बीच एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। इस वीकेंड का वार को सलमान खान शो होस्ट नहीं करने वाले हैं। सलमान की जगह 2 एक्टर्स शो को होस्ट करेंगे और वो हैं अक्षय कुमार और अरशद वारसी। अरशद पहले भी शो के होस्ट रह चुके हैं।

क्यों नहीं आएंगे सलमान खान नजर

रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग के लिए लद्दाख में बिजी होंगे और इसलिए वह वीकेंड का वार शूट नहीं कर पाएंगे। वहीं अक्षय और अरशद अपनी फिल्म जॉली एलएलबी 3 के प्रमोशन के लिए आएंगे। दोनों 13 और 14 सितंबर के एपिसोड में नजर आएंगे।

अरशद कर चुके हैं शो को होस्ट

बता दें कि अरशद, बिग बॉस के पहले सीजन के होस्ट रह चुके हैं। 18 साल बाद वह एक बार फिर शो को होस्ट करेंगे वो भी अक्षय के साथ। सौरभ शुक्ला भी दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं बाद में। अब देखते हैं कि अक्षय और अरशद किस कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय और अरशद एक-दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन शो में दोनों साथ मिलकर क्या करेंगे यह देखना दिलचस्प होगा।

सलमान लद्दाख में करेंगे शूटिंग

सलमान की बात करें तो बैटल ऑफ गलवान के डायरेक्टर अपूर्व लखिया चाहते हैं कि जल्द से जल्द लद्दाख के एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग हो जाए क्योंकि आगे ठंड बढ़ जाएगी तो जितने सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट हैं उनकी शूटिंग पूरी हो जाए। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो यह अगले साल रिलीज होगी।

Akshay Kumar Arshad Warsi Bigg Boss 19 अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।