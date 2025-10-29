Bigg Boss 19: फरहाना को लेकर तान्या पर भड़के प्रणित; गौरव खन्ना, अमाल, शाहबाज ने दिया मृदुल का साथ

Bigg Boss 19: फरहाना को लेकर तान्या पर भड़के प्रणित; गौरव खन्ना, अमाल, शाहबाज ने दिया मृदुल का साथ
संक्षेप: बिग बॉस 19 का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें फरहाना के गलत रवैए से परेशान होकर प्रणित मोरे और गौरव खन्ना, तान्या को फटकार लगा रहे हैं। अमाल और शाहबाज भी मृदुल के साथ खड़े हैं।
बिग बॉस 19 में इस समय फरहाना भट्ट छाई हुई हैं। नेहल के एविक्ट होने के बाद फरहाना अब तान्या की नई दोस्त है और घर के सभी सदस्यों से पंगा ले रही है। इस बीच फरहाना ने मृदुल की कैप्टेंसी में काम करने से भी इनकार कर दिया है। फरहाना के इस रवैए को घर में कोई पसंद नहीं कर रहा है। नया प्रोमो सामने आया है जिसमें प्रणित मोरे फरहाना के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं।
फरहाना को समझाना मुश्किल
दरअसल, हाल में मृदुल ने अपने दोस्त अभिषेक बजाज और अश्नूर की माइक उतारकर बात करने की गलती को माफ करते हुए उन्हें नॉमिनेट होने से बचा लिया था। लेकिन बाद में बिग बॉस ने खुद फैसला लिया और पूरे घरवालों को नॉमिनेट कर दिया। इसी बात से खफा फरहाना और कुनिका मृदुल की कैप्टेंसी में काम नहीं कर रही हैं। ऐसे में मृदुल के दोस्त आगे आए और उन्होंने घरवालों के सामने फरहाना को समझाने की बात कही।
तान्या पर भड़के प्रणित
नए प्रोमो में देखा जा सकता है कि प्रणित, फरहाना के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। गौरव उनका साथ देते हुए बोल रहे हैं कि तान्या उनके साथ बैठ रही हैं। उन्हें समझाना चाहिए। तान्या कहती हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से फरहाना को समझाया था। लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि उनके मामले में नहीं बोले। प्रणित का गुस्सा तान्या पर फूटा है।
दोस्ताना
दूसरी तरह रोते हुए मृदुल को संभालने के लिए उनके दोस्त अभिषेक बजाज, प्रणित, अश्नूर और खुद गौरव खन्ना घर का काम कर रहे हैं। अमाल और शाहबाज ने भी मृदुल को सपोर्ट किया। लेकिन कुनिका और फरहाना घर की ड्यूटी करने आगे नहीं आई।
