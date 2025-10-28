Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: नॉमिनेशन वोटिंग ट्रेंड में इस कंटेस्टेंट को मिल रहे हैं सबसे ज्यादा वोट्स, सबसे पीछे रह गई ये सदस्य

संक्षेप: बिग बॉस 19 में नॉमिनेट हुए कंटेस्टेंट में का वोटिंग ट्रेंड सामने आया है। इस वोटिंग के हिसाब से घर का सिर्फ एक यही कंटेस्टेंट है जिसे बचाए जाने के लिए सबसे ज्यादा वोट्स किए जा रहे हैं। इस कंटेस्टेंट ने गौरव खन्ना को भी पीछे छोड़ दिया है। 

Tue, 28 Oct 2025 03:33 PM
बिग बॉस 19 में अब 10 वें हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। वीकेंड के वार पर डबल एविक्शन के बाद घर का माहौल बदल चुका है। बसीर अली और नेहल चुडासमा एविक्ट हो चुकी हैं। अब शो का फोकस अभिषेक बजाज और अश्नूर के इर्द-गिर्द हो गया है। हाल में अभिषेक की एक्स वाइफ का मुद्दा भी उठाया गया था। वहीं कल के एपिसोड में अभिषेक और अश्नूर की वजह से पूरे घरवालों को नॉमिनेट कर दिया गया। अब नॉमिनेट हुए कंटेस्टेंट का वोटिंग ट्रेंड सामने आया है।

नॉमिनेट हुए कंटेस्टेंट का वोटिंग ट्रेंड

नॉमिनेट होते ही जिस कंटेस्टेंट को सबसे ज्यादा वोट कर सबसे ज्यादा बचाने की कोशिश की जा रही है वो प्रणित मोरे हैं, प्रणित इस वोटिंग ट्रेंड में टॉप पर बने हुए हैं। शो देखने वाली ऑडियंस प्रणित को शो में देखना चाहती है। दूसरे नंबर पर गौरव खन्ना है, तीसरे नंबर पर अमाल मलिक, चौथे पर फरहाना भट्ट, पांचवें पर तान्या मित्तल, छठे पर मालती चाहर, सातवें पर नीलम, आठवें पर शाहबाज और नौवें पर कुनिका। ये ट्रेंड इस हफ्ते बदल भी सकता है। लेकिन इस लिस्ट के मुताबिक कुनिका या शाहबाज में से कोई एक इस हफ्ते एविक्ट हो सकता है।

अभिषेक-अश्नूर को मिलनी थी सजा

बता दें, सोमवार के एपिसोड में अभिषेक और अश्नूर माइक हटाकर बात कर रहे थे। बिग बॉस ने दोनों को कई चेतावनी दी। लेकिन अंत में उन्होंने कैप्टेन मृदुल से राय मांगी। मृदुल ने दोनों को एक मौका देते हुए माफ कर दिया। इसके बदले में बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट को नॉमिनेट कर दिया।

