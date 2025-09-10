Bigg Boss 19: पहले ऐसे दिखती थीं नेहल चुडासमा, पहचानना हुआ मुश्किल
बिग बॉस 19 में नजर आ रही नेहल की कुछ पुरानी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। कभी ऐसी दिखती थीं फिट रहने वाली मॉडल नेहल। देखिए तस्वीरें।
बिग बॉस 19 में नजर आ रही कंटेस्टेंट नेहल चुडासमा मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। अपनी फिटनेस के लिए मशहूर नेहल की जर्नी आसान नहीं थी। एक इवेंट के दौरान उन्होंने माना था कि मॉडल बनने से पहले सिर्फ तीन महीनों में उन्होंने 20 किलो से अधिक वजन कम किया था। इस बीच सोशल मीडिया पर नेहल की कुछ पुरानी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में नेहल को पहचान पाना मुश्किल है। वो एक मॉडल जैसी नहीं लग रही हैं। अभी की तुलना में उनका वजन भी बढ़ा हुआ था। इन तस्वीरों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि नेहल ने अपने जीवन में फिटनेस को लेकर कड़ी मेहनत की है। इस बढ़े हुए वजन को कम कर एक मॉडलिंग कांटेस्ट जीतना उनके लिए उपलब्धि है।
नेहल का ट्रांसफॉर्मेशन
नेहल एक गुजराती परिवार से ताल्लुक रखती हैं। मां के निधन के बाद वो डिप्रेशन में चली। वजन और रंग की वजह से उनपर तंज कसे जाते थे। लेकिन इस तकलीफ से उबर कर उन्होंने खुद को इतना फिट किया कि आज वो बिग बॉस 19 के कई मेल कंटेस्टेंट को टक्कर दे रही हैं।
बिग बॉस 19 में आ रही हैं नजर
बिग बॉस 19 में नजर आ रही नेहल बेशक अपनी फिटनेस की वजह से मशहूर हुई हो। लेकिन शो में उनका गेम कुछ खास पसंद नहीं किया जा रहा है। अभिषेक बजाज के पीछे पड़ने और लगातार तंज कसने के लिए लिए उन्हें ट्रोल किया गया था। अब उम्मीद है आने वाले समय में नेहल अपना गेम बदले और सही परफॉरमेंस से ऑडियंस को इम्प्रेस करें।
