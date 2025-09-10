Bigg Boss 19: पहले ऐसे दिखती थीं नेहल चुडासमा, पहचानना हुआ मुश्किल

बिग बॉस 19 में नजर आ रही कंटेस्टेंट नेहल चुडासमा मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। अपनी फिटनेस के लिए मशहूर नेहल की जर्नी आसान नहीं थी। एक इवेंट के दौरान उन्होंने माना था कि मॉडल बनने से पहले सिर्फ तीन महीनों में उन्होंने 20 किलो से अधिक वजन कम किया था। इस बीच सोशल मीडिया पर नेहल की कुछ पुरानी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में नेहल को पहचान पाना मुश्किल है। वो एक मॉडल जैसी नहीं लग रही हैं। अभी की तुलना में उनका वजन भी बढ़ा हुआ था। इन तस्वीरों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि नेहल ने अपने जीवन में फिटनेस को लेकर कड़ी मेहनत की है। इस बढ़े हुए वजन को कम कर एक मॉडलिंग कांटेस्ट जीतना उनके लिए उपलब्धि है।