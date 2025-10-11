BB 19: गौरव खन्ना ने बदला गियर, एक झटके में अपनी साइड किए ये 5 कंटेस्टेंट, अब किस्मत भी दे रही साथ

Bigg Boss 19 Gaurav Khanna: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट गौरव खन्ना अब सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो में रफ्तार पकड़ते नजर आ रहे हैं। उनकी साफ सुथरी बोली और सुलझा हुआ स्वभाव लोगों को पसंद आ रहा है।

रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट गौरव खन्ना अब गियर बदलते नजर आ रहे हैं। सीजन की शुरुआत में सबसे सुस्त खिलाड़ी के नाम से मशहूर हुए गौरव खन्ना अब फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी गौरव को कभी गाली-गलौच करते, या फिर किसी कंटेस्टेंट के साथ बेवजह उलझते नहीं देखा गया है। हालांकि अपने पॉजिटिव अंदाज से ही गौरव खन्ना धीरे-धीरे घरवालों और बाहर वालों का दिल जीतने लगे हैं। शुक्रवार के एपिसोड में गौरव ने एक झटके में घर के पांच खिलाड़ी अपनी तरफ कर लिए।

गाड़ी के साथ-साथ दिल भी ले गए गौरव मेकर्स ने घर के भीतर गाड़ी जीतने के लिए एक टास्क रखा था, कोई तीन खिलाड़ी चुने जाने थे, जिनके बीच गाड़ी जीतने के लिए टास्क होना था। फरहाना भट, अमाल मलिक और गौरव खन्ना को इस टास्क के लिए चुना गया। तीनों खिलाड़ियों को घर के भीतर अपना पसंदीदा पल बताना था, जहां अमाल मलिक और फरहाना भट ने सिर्फ अपने-अपने दोस्तों को नाम लिया वहीं गौरव ने लगभग घर के हर कंटेस्टेंट का नाम लिया और उनका शुक्रिया अदा किया। गौरव ने वो पल याद किया जब वो इस घर के भीतर आए थे।

अमाल मलिक से कहां हो गई गलती लेकिन साथ ही साथ अपने वर्तमान पल को अपना पसंदीदा पल बताया जिसमें वह सभी घरवालों से अपने दिल की बात कह रहे थे और सभी बड़े ध्यान से उनकी बात सुन भी रहे थे। जहां अमाल मलिक ने सिर्फ शहबाज, जीशान और बशीर का नाम लिया वहीं गौरव खन्ना ने इस बात का ध्यान रखा कि कोई छूट नहीं जाए। उन्होंने तान्या और नीलम के साथ-साथ उन खिलाड़ियों को भी मेंशन किया जिनसे उनके झगड़े हुए थे। यही बात लोगों को भा गई और गौरव खन्ना ने गाड़ी के साथ-साथ घरवालों का दिल भी जीत लिया।