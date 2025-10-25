Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट की 5 बड़ी लड़ाइयां शो खत्म होने के बाद भी रखी जाएंगी याद, इनसे लिया पंगा

संक्षेप: बिग बॉस 19 में नजर आ रही फरहाना भट्ट शो में रहने के दौरान अब तक कई बार लड़ाई कर चुकी हैं। लेकिन उनकी ये पांच लड़ाइयां शो देखने वाली ऑडियंस को हमेशा याद रहने वाली हैं। फरहाना ने घर के लगभग हर कंटेस्टेंट से पंगा लिया है।

Sat, 25 Oct 2025 04:12 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में नजर आ रही जम्मू-कश्मीर की रहने वाली फरहाना भट्ट को ऑडियंस उनके गेम के लिए पसंद कर रहे हैं। वो फरहाना ही थीं जिन्हें शो की शुरुआत में ही दूसरे कंटेस्टेंट ने एविक्ट कर दिया था। बाद में उन्हें सीक्रेट रूम में रखा गया और जब फरहाना वापस आई, उन्होंने अपना गेम भी बदल दिया। शो में रहने के दौरान उनकी लगभग हर कंटेस्टेंट से लड़ाइयां हुई हैं। लेकिन कुछ लड़ाइयां और बहस ऑडियंस को शो खत्म होने के बाद भी याद रहने वाली हैं।

बसीर के साथ फाइट

फरहाना जब सीक्रेट रूम से वापस आई तो उन्होंने सबसे पहले बसीर अली को निशाना बनाया था। दोनों के बीच कई बहस और लड़ाइयां देखी गई। एक लड़ाई के दौरान बसीर ने फरहाना का सोंने वाला मैट्रेस उठाकर स्विमिंग पुल में फेंक दिया था। हालांकि, बसीर के इस रवैए का एक्ट्रेस ने जमकर जवाब दिया था।

फरहाना और कुनिका के बीच बहस

शो के दौरान फरहाना और कुनिका में कई लड़ाइयां हुई हैं। लेकिन एक लड़ाई शो की शुरुआत में तब हुई थी जब कुनिका ने कैप्टेनसी छोड़ दी थी। फरहाना ने यहां कुनिका के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्हें सलमान खान ने भी चेतावनी दी थी। हालांकि दोनों के बीच अब भी लड़ाइयां हो रही हैं।

फरहाना और नीलम-चिट्ठी विवाद

चिट्ठी टास्क से पहले भी नीलम और फरहान के बीच विवाद हुआ है। दोनों के रिश्ते शुरू से ही खराब थे। लेकिन जब टास्क में फरहाना ने चिट्ठी फाड़ दी उसके बाद दोनों घर की नई दुश्मन बन गई। इस लड़ाई में नीलम ने फरहाना को बुरा-भला कहा था।

मालती संग पंगा

मालती और फरहाना अब तक दोस्त नहीं बन पाए हैं। फरहाना ने अपनी कैप्टेनसी में मालती को उनकी ड्यूटी नहीं करने पर ट्रिगर किया था। दोनों के बीच अक्सर लड़ाई देखी जाती है। हाल में फरहाना, मालती को परेशान करती दिखी थीं। आज सलमान, फरहाना के इस बर्ताव पर उन्हें फटकार लगाते दिखेंगे।

अमाल संग विवाद

फरहाना और अमाल वैसे तो कई बार बहस कर चुके हैं। लेकिन नीलम के घर से आई चिट्ठी फाड़ने के बाद फरहाना और अमाल की नई लड़ाई शुरू हुई। अमाल ने फरहाना की मां के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं फरहाना ने भी अपने ही अंदाज में अमाल को तगड़ा जवाब दिया। दोनों के रिश्ते अभी तक नार्मल नहीं हुए हैं।

