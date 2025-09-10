कुनिका के बेटे अयान ने बताया मां और कुमार सानू के रिश्ते का सच, बोले -अब भी उनके गाने गुनगुनाती हैं

बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट एक्ट्रेस कुनिका के बेटे अयान ने अपनी मां के अफेयर के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कुमार सानू से उनका रिश्ता टॉक्सिक था। अयान ने कुमार सानू के बेटे जान के साथ समय बिताया है।

बिग बॉस 19 में नजर आ रही एक्ट्रेस कुनिका सदानंद शो में खुलकर अपने अफेयर के बारे में बात कर चुकी हैं। एक्ट्रेस ने शो पर स्वीकार किया था कि वो सिंगर कुमार सानू के साथ रिलेशनशिप में थीं। उस समय सिंगर अपनी पहली पत्नी से अलग हो चुके थे। दोनों साथ ही रहा करते थे। अब कुनिका के बेटे अयान लाल ने अपनी मां के अफेयर के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि कुनिका अब भी कुमार सानू को बतौर सिंगर पसंद करती हैं और अक्सर उनके गाने गुनगुनाती हैं।

कभी नहीं मिले कुमार सानू से अयान लाल ने हाल में सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में अपनी मां के अफेयर के बारे में बात की है। अयान ने कहा कि वो लोगों को लगता है उनकी मां का अफेयर 27 साल तक चला था। उन्होंने कहा कि सच ये है कि जिस समय उनकी मां का कुमार सानू के साथ अफेयर था उनकी उम्र 27 साल की थी। ब्रेक के बाद उन्होंने दूसरी शादी की और 35 साल की उम्र में उन्हें जन्म दिया। अयान ने ये भी बताया कि वो कभी कुमार सानू से नहीं मिले हैं लेकिन उन्होंने उनके बेटे जान सानू के साथ समय बिताया है।

कुनिका के लिए सबसे खास थे कुमार सानू अयान ने आगे कहा, “वह आर्टिस्ट से सच्चा प्यार करती है। मैं वादा कर सकता हूं कि अब वह उस आदमी से प्यार नहीं करती। और मेरी मां जुनूनी किस्म की नहीं हैं। यह कोई अहंकार की बात नहीं है। जब मैंने उनके बारे में गूगल किया और मां से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, 'वह मेरे जीवन में एक बहुत ही अहम शख्स थे। मैं उन्हें एक जीवनसाथी के रूप में देखती थी। और हर किसी को अपने जीवन में एक बार इस तरह के प्यार का अनुभव करना चाहिए। यह टॉक्सिक था। बहुत, बहुत टॉक्सिक।”