bigg boss 19 contestent kunickaa son ayaan lall talks about his mother and kumar sanu affair details कुनिका के बेटे अयान ने बताया मां और कुमार सानू के रिश्ते का सच, बोले -अब भी उनके गाने गुनगुनाती हैं, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडbigg boss 19 contestent kunickaa son ayaan lall talks about his mother and kumar sanu affair details

कुनिका के बेटे अयान ने बताया मां और कुमार सानू के रिश्ते का सच, बोले -अब भी उनके गाने गुनगुनाती हैं

बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट एक्ट्रेस कुनिका के बेटे अयान ने अपनी मां के अफेयर के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कुमार सानू से उनका रिश्ता टॉक्सिक था। अयान ने कुमार सानू के बेटे जान के साथ समय बिताया है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 09:24 PM
share Share
Follow Us on
कुनिका के बेटे अयान ने बताया मां और कुमार सानू के रिश्ते का सच, बोले -अब भी उनके गाने गुनगुनाती हैं

बिग बॉस 19 में नजर आ रही एक्ट्रेस कुनिका सदानंद शो में खुलकर अपने अफेयर के बारे में बात कर चुकी हैं। एक्ट्रेस ने शो पर स्वीकार किया था कि वो सिंगर कुमार सानू के साथ रिलेशनशिप में थीं। उस समय सिंगर अपनी पहली पत्नी से अलग हो चुके थे। दोनों साथ ही रहा करते थे। अब कुनिका के बेटे अयान लाल ने अपनी मां के अफेयर के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि कुनिका अब भी कुमार सानू को बतौर सिंगर पसंद करती हैं और अक्सर उनके गाने गुनगुनाती हैं।

कभी नहीं मिले कुमार सानू से

अयान लाल ने हाल में सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में अपनी मां के अफेयर के बारे में बात की है। अयान ने कहा कि वो लोगों को लगता है उनकी मां का अफेयर 27 साल तक चला था। उन्होंने कहा कि सच ये है कि जिस समय उनकी मां का कुमार सानू के साथ अफेयर था उनकी उम्र 27 साल की थी। ब्रेक के बाद उन्होंने दूसरी शादी की और 35 साल की उम्र में उन्हें जन्म दिया। अयान ने ये भी बताया कि वो कभी कुमार सानू से नहीं मिले हैं लेकिन उन्होंने उनके बेटे जान सानू के साथ समय बिताया है।

कुनिका के लिए सबसे खास थे कुमार सानू

अयान ने आगे कहा, “वह आर्टिस्ट से सच्चा प्यार करती है। मैं वादा कर सकता हूं कि अब वह उस आदमी से प्यार नहीं करती। और मेरी मां जुनूनी किस्म की नहीं हैं। यह कोई अहंकार की बात नहीं है। जब मैंने उनके बारे में गूगल किया और मां से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, 'वह मेरे जीवन में एक बहुत ही अहम शख्स थे। मैं उन्हें एक जीवनसाथी के रूप में देखती थी। और हर किसी को अपने जीवन में एक बार इस तरह के प्यार का अनुभव करना चाहिए। यह टॉक्सिक था। बहुत, बहुत टॉक्सिक।”

गेम खेल रही हैं कुनिका

बता दें, कुनिका अपने गेम के लिए खबरों में बनी हुईं हैं। सोशल मीडिया पर उनके गेम को पसंद किया जा रहा है। वहीं एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिन्हें कुनिका विलेन लग रही हैं। आगे आने वाले दिनों में कुनिका की वजह से घर का माहौल बदलने की उम्मीद जताई गई है।

Bigg Boss 19 Salman Khan bigg boss

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।