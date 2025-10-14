Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडbigg boss 19 ashnoor not liking gaurav khanna game plan, farahan goes against amaal watch

Bigg Boss 19: गौरव खन्ना के खिलाफ हुईं अश्नूर, फरहाना ने लिया अमाल से पंगा, यूजर्स बोले-अब आएगा मजा

बिग बॉस 19 के दो नए प्रोमो सामने आए हैं जिसमें गौरव खन्ना अपना स्टैंड लेते दिख रहे हैं और अश्नूर को उनका ये बर्ताव पसंद नहीं आ रहा है। वहीं फरहाना ने अपने ही दोस्त रहे अमाल से पंगा लिया है। यूजर्स फरहाना के बदले हुए गेम को पसंद कर रहे हैं। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 01:24 PM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19: गौरव खन्ना के खिलाफ हुईं अश्नूर, फरहाना ने लिया अमाल से पंगा, यूजर्स बोले-अब आएगा मजा

बिग बॉस 19 में नजर आ रहे कंटेस्टेंट लगातार खबरों में बने हुए हैं। हाल में हुए वीकेंड के वार में सलमान खान ने तान्या मित्तल समेत कई कंटेस्टेंट को सच का आइना दिखाया था जिसके बाद से घरवालों का गेम बदल गया है। अब शो के नए एपिसोड का प्रोमो सामने आया है। पहले प्रोमो में देखा जा सकता है कि गौरव खन्ना, अमाल मलिक के खराब फैसले के खिलाफ अपनी आवाज उठाते दिख रहे हैं। वहीं अगले प्रोमे में फरहाना भट्ट भी अमाल के खिलाफ बोलती नजर आ रही हैं।

गौरव खन्ना ने लिया स्टैंड

बिग बॉस 19 के सोमवार वाले एपिसोड में नॉमिनेशन का टास्क परफॉर्म किया गया था। इस टास्क में अमाल ने गौरव को खन्ना को नॉमिनेट कर ने का जो कारण दिया वो एक्टर को पसंद नहीं आया। उन्होंने अमाल से दो सही वजहें पूछी जिसका अमाल ठीक से जवाब नहीं दे पाए। वहीं अगले पार्ट में अश्नूर को गौरव का बर्ताव पसंद नहीं आ रहा है। अश्नूर कहती हैं कि गौरव की बातें अब उनके सिर पर चढ़ रही हैं और हम उनके हिसाब से नहीं चलेंगे।

अमाल और फरहाना की लड़ाई

दूसरे प्रोमो में अमाल और फरहाना के बीच बर्तन की ड्यूटी की वजह से लड़ाई होते देखी जा सकती है। फरहाना अपनी ड्यूटी करना भूल गई और अमाल उनके हिस्से का काम करने लगे। बाद में फरहान ने कहा कि उन्हें एहसान नहीं जताना चाहिए। इसके बाद अमाल ने कहा कि इज्जत से बात कर रहा हूं क्योंकि वो दोस्त है। घर के बाकी कंटेस्टेंट दोनों की लड़ाई में बीच-बचाव करतेनजर आए।

सलमान खान की एडवाइस

बता दें, हाल में सलमान खान ने फरहाना को अपने सही दोस्त चुनने की सलाह दी थी। सलमान की सलाह के बाद से फरहाना अमाल और उनके ग्रुप से बहस करती नजर आ रही हैं। कल के एपिसोड में उन्हें शाहबाज से लड़ते हुए देखा गया था और अमाल के साथ हुई उनकी लड़ाई दिखाई जाएगी।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19 Salman Khan gaurav khanna

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।