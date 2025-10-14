Bigg Boss 19: गौरव खन्ना के खिलाफ हुईं अश्नूर, फरहाना ने लिया अमाल से पंगा, यूजर्स बोले-अब आएगा मजा

बिग बॉस 19 के दो नए प्रोमो सामने आए हैं जिसमें गौरव खन्ना अपना स्टैंड लेते दिख रहे हैं और अश्नूर को उनका ये बर्ताव पसंद नहीं आ रहा है। वहीं फरहाना ने अपने ही दोस्त रहे अमाल से पंगा लिया है। यूजर्स फरहाना के बदले हुए गेम को पसंद कर रहे हैं।

बिग बॉस 19 में नजर आ रहे कंटेस्टेंट लगातार खबरों में बने हुए हैं। हाल में हुए वीकेंड के वार में सलमान खान ने तान्या मित्तल समेत कई कंटेस्टेंट को सच का आइना दिखाया था जिसके बाद से घरवालों का गेम बदल गया है। अब शो के नए एपिसोड का प्रोमो सामने आया है। पहले प्रोमो में देखा जा सकता है कि गौरव खन्ना, अमाल मलिक के खराब फैसले के खिलाफ अपनी आवाज उठाते दिख रहे हैं। वहीं अगले प्रोमे में फरहाना भट्ट भी अमाल के खिलाफ बोलती नजर आ रही हैं।

गौरव खन्ना ने लिया स्टैंड बिग बॉस 19 के सोमवार वाले एपिसोड में नॉमिनेशन का टास्क परफॉर्म किया गया था। इस टास्क में अमाल ने गौरव को खन्ना को नॉमिनेट कर ने का जो कारण दिया वो एक्टर को पसंद नहीं आया। उन्होंने अमाल से दो सही वजहें पूछी जिसका अमाल ठीक से जवाब नहीं दे पाए। वहीं अगले पार्ट में अश्नूर को गौरव का बर्ताव पसंद नहीं आ रहा है। अश्नूर कहती हैं कि गौरव की बातें अब उनके सिर पर चढ़ रही हैं और हम उनके हिसाब से नहीं चलेंगे।

अमाल और फरहाना की लड़ाई दूसरे प्रोमो में अमाल और फरहाना के बीच बर्तन की ड्यूटी की वजह से लड़ाई होते देखी जा सकती है। फरहाना अपनी ड्यूटी करना भूल गई और अमाल उनके हिस्से का काम करने लगे। बाद में फरहान ने कहा कि उन्हें एहसान नहीं जताना चाहिए। इसके बाद अमाल ने कहा कि इज्जत से बात कर रहा हूं क्योंकि वो दोस्त है। घर के बाकी कंटेस्टेंट दोनों की लड़ाई में बीच-बचाव करतेनजर आए।