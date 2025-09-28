bigg boss 19 abhishek bajaj ex wife akanksha jindal wanted to part of show if get a call, but this is the condition बिग बॉस 19 में आना चाहती हैं अभिषेक बजाज की पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल, लेकिन रखी ये शर्त, Bollywood Hindi News - Hindustan
बिग बॉस 19 में आना चाहती हैं अभिषेक बजाज की पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल, लेकिन रखी ये शर्त

बिग बॉस 19 में नजर आ रहे अभिषेक बजाज की पूर्व पत्नी ने उनपर धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा उनके सामने अभिषेक और दूसरी लड़कियों की चैट के स्क्रीनशॉट थे। शो पर आने पर ये था आकांक्षा रिएक्शन।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 03:13 PM
बिग बॉस 19 में नजर आ रहे अभिषेक बजाज इस सीजन के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट में से एक हैं। शो में उन्हें बसीर, अमाल के साथ कई बार बहस करते हुए देखा गया है। अश्नूर कौर, आवेज दरवार, प्रणित मोरे के साथ उनकी दोस्ती को पसंद किया जा रहा है। अभिषेक बजाज को बाहर की ऑडियंस से भी अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। इस बीच अभिषेक की पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल का एक इंटरव्यू वायरल हो रह है जिसमें वो एक्टर से अपनी शादी टूटने और बिग बॉस में एंट्री के बारे में बात कर रही हैं।

बिग बॉस में आएंगी आकांक्षा जिंदल

विक्की लालवानी के पॉडकास्ट में अभिषेक बजाज की पूर्व पत्नी आकांक्षा ने बताया कि दोनों ने साल 2017 में शादी की थी और 2019 में दोनों की शादी टूट गई। आकांक्षा ने एक्टर पर धोखा देने का आरोप लगाया। इसी पॉडकास्ट में जब आकांक्षा से पूछा गया कि वो बिग बॉस 19 का हिस्सा बनना चाहेंगी। इसके जवाब में आकांक्षा ने कहा कि उन्हें ये सब पसंद है और अगर उन्हें मेकर्स की तरफ से कॉल आता है तो वो जरूर जाना चाहेंगी। लेकिन वो दुविधा में हैं कि उन्हें अपने पुराने रिश्ते की वजह से नहीं बल्कि नए अपने खुद के दम पर शो का हिस्सा बनना अच्छा लगेगा।

ऐसे हुई मुलाकात

आकांक्षा ने बताया वो और अभिषेक स्कूल के दिनों से एक दूसरे को जानते थे। दोनों की लव स्टोरी एक स्कूल रीयूनियन के बाद शुरू हुई। दोनों ने करीब 6 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद 2017 में परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। शादी के बाद आकांक्षा पर कई पाबंदियां लगाईं गई। उन्हें पसंद का पहनावा और करियर बनाने की इजाजद नहीं दी गई थी। अभिषेक पर धोखा देने का भी आरोप लगा। डेढ़ साल बाद ये शादी टूट गई। 2020 के बाद दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा।

Bigg Boss 19

