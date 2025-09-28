बिग बॉस 19 में आना चाहती हैं अभिषेक बजाज की पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल, लेकिन रखी ये शर्त

बिग बॉस 19 में नजर आ रहे अभिषेक बजाज की पूर्व पत्नी ने उनपर धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा उनके सामने अभिषेक और दूसरी लड़कियों की चैट के स्क्रीनशॉट थे। शो पर आने पर ये था आकांक्षा रिएक्शन।

बिग बॉस 19 में नजर आ रहे अभिषेक बजाज इस सीजन के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट में से एक हैं। शो में उन्हें बसीर, अमाल के साथ कई बार बहस करते हुए देखा गया है। अश्नूर कौर, आवेज दरवार, प्रणित मोरे के साथ उनकी दोस्ती को पसंद किया जा रहा है। अभिषेक बजाज को बाहर की ऑडियंस से भी अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। इस बीच अभिषेक की पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल का एक इंटरव्यू वायरल हो रह है जिसमें वो एक्टर से अपनी शादी टूटने और बिग बॉस में एंट्री के बारे में बात कर रही हैं।

बिग बॉस में आएंगी आकांक्षा जिंदल विक्की लालवानी के पॉडकास्ट में अभिषेक बजाज की पूर्व पत्नी आकांक्षा ने बताया कि दोनों ने साल 2017 में शादी की थी और 2019 में दोनों की शादी टूट गई। आकांक्षा ने एक्टर पर धोखा देने का आरोप लगाया। इसी पॉडकास्ट में जब आकांक्षा से पूछा गया कि वो बिग बॉस 19 का हिस्सा बनना चाहेंगी। इसके जवाब में आकांक्षा ने कहा कि उन्हें ये सब पसंद है और अगर उन्हें मेकर्स की तरफ से कॉल आता है तो वो जरूर जाना चाहेंगी। लेकिन वो दुविधा में हैं कि उन्हें अपने पुराने रिश्ते की वजह से नहीं बल्कि नए अपने खुद के दम पर शो का हिस्सा बनना अच्छा लगेगा।